Двоих мужчин хотел перевезти через границу полицейский с Харьковщины
Замначальника Управления уголовного розыска ГУНП Харьковщины пытался пересечь границу на служебном автомобиле, сообщает Нацполиция.
Полицейский уехал в отпуск в Закарпатскую область на служебном автомобиле Kia Sportage без соответствующего разрешения. Он самовольно заменил номерные знаки и вместе с тремя пассажирами, среди которых были двое мужчин призывного возраста, попытался проехать стационарный пост. Один из пассажиров был в розыске как уклонист.
Вечером 9 августа на стационарном посту в селе Торунь Хустского района местные полицейские остановили автомобиль с номерными знаками, не принадлежащими этой машине. Мужчин отвезли в ТЦК для дальнейшего призыва на военную службу.
По данному факту идет служебное расследование. Полицейского уволили из рядов Нацполиции. В настоящее время он мобилизован в ряды ВСУ.
Дата публикации материала: 11 августа 2025 в 20:57
