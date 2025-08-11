Двоих мужчин хотел перевезти через границу полицейский с Харьковщины

Замначальника Управления уголовного розыска ГУНП Харьковщины пытался пересечь границу на служебном автомобиле, сообщает Нацполиция.

Полицейский уехал в отпуск в Закарпатскую область на служебном автомобиле Kia Sportage без соответствующего разрешения. Он самовольно заменил номерные знаки и вместе с тремя пассажирами, среди которых были двое мужчин призывного возраста, попытался проехать стационарный пост. Один из пассажиров был в розыске как уклонист.

Вечером 9 августа на стационарном посту в селе Торунь Хустского района местные полицейские остановили автомобиль с номерными знаками, не принадлежащими этой машине. Мужчин отвезли в ТЦК для дальнейшего призыва на военную службу.

По данному факту идет служебное расследование. Полицейского уволили из рядов Нацполиции. В настоящее время он мобилизован в ряды ВСУ.