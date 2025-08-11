Live
БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов

Происшествия 19:11   11.08.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов Иллюстративное фото. Источник: reibert.info

Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского дрона по Харькову.

«Предварительно имеем информацию об ударе вражеского БпЛА типа «Молния» по городу. Последствия уточняются», – говорится в сообщении городского головы.

Читайте также: «В Харьков не хотите приехать?». Во Львове произошел языковой скандал (видео)

Автор: Оксана Якушко
