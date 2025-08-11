БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов
Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского дрона по Харькову.
«Предварительно имеем информацию об ударе вражеского БпЛА типа «Молния» по городу. Последствия уточняются», – говорится в сообщении городского головы.
