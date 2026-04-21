«Молния» ударила по АЗС в Харькове — Терехов сообщил о «прилете»
БпЛА «Молния». Иллюстративное фото. Источник: reibert.info
В Харькове вечером 21 апреля зафиксировали удар российским беспилотником типа «Молния» по неработающей автозаправочной станции в Киевском районе.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Игорь Терехов. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее мэр Харькова сообщал, что россияне начали применять новые типы беспилотников для ударов по городу, в частности «V2U» и «Италмас». Первые являются фактическим аналогом «Молнии», но с интегрированным искусственным интеллектом. Вторые — сравнительно небольшие дроны с незначительным объемом взрывчатки, которые, однако, представляют серьезную угрозу.
Читайте также: Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 19:59;