«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»

У Харкові ввечері 21 квітня зафіксували удар російським безпілотником типу «Молния» по непрацюючій автозаправній станції у Київському районі.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше мер Харкова повідомляв, що росіяни почали застосовувати нові типи безпілотників для ударів по місту, зокрема “V2U” та “італмас”. Перші є фактичним аналогом “молнії”, але з інтегрованим штучним інтелектом. Другі — порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки, які однак становлять серйозну загрозу.