«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»
БпЛА “Молния”. Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info
У Харкові ввечері 21 квітня зафіксували удар російським безпілотником типу «Молния» по непрацюючій автозаправній станції у Київському районі.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше мер Харкова повідомляв, що росіяни почали застосовувати нові типи безпілотників для ударів по місту, зокрема “V2U” та “італмас”. Перші є фактичним аналогом “молнії”, але з інтегрованим штучним інтелектом. Другі — порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки, які однак становлять серйозну загрозу.
Читайте також: Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БпЛА Молнія, новини Харкова, приліт;
Якщо вам цікава новина: ««Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»»
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 19:59;