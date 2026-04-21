«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт»

Події 19:59   21.04.2026
Олена Нагорна
«Молнія» вдарила по АЗС у Харкові — Терехов повідомив про «приліт» БпЛА "Молния". Ілюстративне фото. Джерело: reibert.info

У Харкові ввечері 21 квітня зафіксували удар російським безпілотником типу «Молния» по непрацюючій автозаправній станції у Київському районі.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше мер Харкова повідомлявщо росіяни почали застосовувати нові типи безпілотників для ударів по місту, зокрема “V2U” та “італмас”. Перші є фактичним аналогом “молнії”, але з інтегрованим штучним інтелектом. Другі — порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки, які однак становлять серйозну загрозу.

Читайте також: Тактика обстрілів дещо змінилася, констатував Синєгубов

Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)
  Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 19:59;

