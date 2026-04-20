Терехов звернув увагу на тактику обстрілів Харкова: закликає бути обережними

Минулого тижня ворог завдав по Харкову 24 удари. Географія атак охопила всі райони міста – від околиць до центру, повідомляє мер Ігор Терехов.

«Ворог продовжував методично нищити цивільну інфраструктуру. Переважна більшість прильотів припала на звичайні виробництва, де працюють харків’яни та створюється мирна продукція, що підтримує економіку міста й країни», – зазначив міський голова.

Зокрема, він нагадав про удар РФ, внаслідок якого сталося руйнування резервуара з мелясою (патокою) на території підприємства. За його словами, відбувся масштабний вилив, ліквідація якого триває вкрай складно.

«Проїжджу частину нам вже вдалося очистити, але роботи з повного прибирання території ще тривають. І ми вже говорили, але повторю ще раз: ця сировина не становить жодної загрози», – пише Терехов.

Загиблих за тиждень немає, але постраждали внаслідок обстрілів шість людей.

«Окремо хочу звернути увагу на деталі ворожої тактики. Дедалі частіше поряд з іншим озброєнням ворог застосовує безпілотники типів «V2U» та «Італмас». Перші – фактично аналог уже відомої нам «молнии», проте з інтегрованим штучним інтелектом. Другі – також порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки. Проте хай ці характеристики нікого не вводять в оману. Навіть з малим зарядом вони становлять смертельну загрозу для людей. Тому закликаю кожного не нехтувати правилами безпеки та бути вкрай обережним», – зазначив мер.

Загальна тривалість тривог у Харкові склала майже 98 годин. Цей показник на 43 години (31%) менший порівняно з загальнообласною статистикою.