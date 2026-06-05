Купатися на Харківщині заборонено, але пляжі готують: чому так, пояснили в ОВА

Чому на Харківщині готують пляжі попри заборону купатися, відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

«Ми не змінювали рішення Ради оборони щодо місць там, де можна, там, де не можна. Звичайно, що пляжний сезон у нас заборонений, однак ми чітко розуміємо, що люди все одно будуть приходити на пляжі, ми маємо їх максимально підготувати. В тому числі працюють наші рятувальні служби, підрозділи ДСНС, тому ми в цьому напрямку працюємо», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, відповідаючи на запитання «Об’єктиву», підтвердив: районні військові адміністрації прийняли рішення про заборону купання на водоймах регіону. Так вчиняють регулярно – в першу чергу через загрозу натрапити на вибухонебезпечний предмет у воді. Попри це люди все одно приходять на звичні пляжі, а де-інде підприємці надають послуги для відпочинку. У таких місцях, де ймовірна концентрація відпочивальників, можуть створити рятувальні пости.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».

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