Купаться на Харьковщине запрещено, но пляжи готовят: почему так — ответ ОВА

Почему на Харьковщине готовят пляжи, несмотря на запрет купаться, ответил начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондентка МГ «Объектив».

«Мы не меняли решения Совета обороны по местам там, где можно, там, где нельзя. Конечно, пляжный сезон у нас запрещен, однако мы четко понимаем, что люди все равно будут приходить на пляжи, мы должны их максимально подготовить. В том числе работают наши спасательные службы, подразделения ГСЧС, поэтому мы в этом направлении работаем», – отметил Синегубов.

Напомним, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, отвечая на вопрос «Объектива», подтвердил: районные военные администрации приняли решение о запрете купания на водоемах региона. Так поступают регулярно – в первую очередь из-за угрозы натолкнуться на взрывоопасный предмет в воде. Несмотря на это, люди все равно приходят на привычные пляжи, а кое-где предприниматели предоставляют услуги для отдыха. В таких местах, где возможна концентрация отдыхающих, могут создать спасательные посты.

Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».

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