Понад 370 БпЛА атакували Харківщину минулого тижня: наслідки (фото)

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 77 населених пунктів області, зокрема місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок ворожих обстрілів загинули три людини, 59 – постраждали.

“Одна людина загинула і одна – постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою”, – зазначив Синєгубов.

Росіяни випустили на регіон п’ять ракет, 28 КАБів, а також тричі били з РСЗВ. Крім цього, армія РФ застосувала дуже велику кількість різних дронів – 95 БпЛА типу “Герань-2”, чотири “ланцети”, 55 “молний”, 18 FPV-дронів, тип ще 201 БпЛА встановлюють.

Синєгубов зазначає, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено сім багатоквартирних і 58 приватних будинків, 25 господарчих споруд, три навчальні заклади, чотири будинки культури, два медичні заклади, два магазини, інтернатний заклад, три фермерські господарства, два цивільні підприємства, склад зерна, дві АЗС, електромережі, 18 легкових автомобілів, автомобіль екстреної медичної допомоги, два вантажні автомобілі, трактор.

Суттєві пошкодження — в Харківському районі: багатоквартирний будинок, 32 приватні будинки, три господарчі споруди, вісім цивільних підприємств, два складські приміщення, адміністративну будівлю, електромережі, 12 легкових автомобілів, сім вантажних автомобілів, два причепи.

У Харкові ворог пошкодив чотири багатоквартирні будинки, 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, чотири цивільні підприємства, офісну будівлю, магазин, гараж, енергомережі, два легкові автомобілі, вантажний автомобіль.