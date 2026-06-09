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За добу РФ обстріляла 30 населених пунктів області: Синєгубов про наслідки

Події 09:32   09.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу РФ обстріляла 30 населених пунктів області: Синєгубов про наслідки

Вранці 9 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків, а також 30 населених пунктів області обстріляли за добу росіяни. Внаслідок ударів постраждали 25 людей, троє – загинули.

“У м. Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик; у м. Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у м. Богодухів постраждав 69-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади зазнала поранень 49-річна жінка; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • п’ять ракет “Х-59”;
  • сім КАБів;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • 15 fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження через обстріли зафіксовані в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 9 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків, а також 30 населених пунктів області обстріляли за добу росіяни".