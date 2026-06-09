За добу РФ обстріляла 30 населених пунктів області: Синєгубов про наслідки
Вранці 9 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що Харків, а також 30 населених пунктів області обстріляли за добу росіяни. Внаслідок ударів постраждали 25 людей, троє – загинули.
“У м. Харків постраждали 16 людей, серед них зазнали гострої реакції на стрес дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик; у м. Чугуїв загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік; у сел. Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у м. Богодухів постраждав 69-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади зазнала поранень 49-річна жінка; у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- п’ять ракет “Х-59”;
- сім КАБів;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- 15 fpv-дронів;
- 19 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження через обстріли зафіксовані в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 09:32;