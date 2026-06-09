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Майже 30 будівель пошкоджені в Шевченківському районі, зруйноване КП

Події 09:01   09.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 30 будівель пошкоджені в Шевченківському районі, зруйноване КП Фото: ХМР

Про наслідки російських обстрілів у Харкові повідомили вранці 9 червня у пресслужбі мерії. Так у Шевченківському районі пошкоджені щонайменше 27 будівель. 

Обстріл Харкова 9 червня
Фото: ХМР

Загалом у квартирах вибиті 704 вікна, ще 272 – у під’їздах. Крім того, пошкоджені 226 балконних склінь.

Обстріл Харкова 9 червня
Фото: ХМР

Тим часом комунальники вже ліквідують наслідки “прильотів” у двох районах Харкова. Так співробітники КП «Харківжитлобуд» закривають контури будинків.

Обстріл Харкова 9 червня
Фото: ХМР

“Працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, уламки фасадів, габаритне сміття, впорядковують території. Паралельно співробітники КП “Житлокомсервіс” обстежують будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсацій за програмою “єВідновлення“, – зазначили в міськраді.

Міський голова Ігор Терехов зазначив: через “прильоти” суттєво пошкоджене комунальне підприємство.

“Є пошкодження, було пряме влучання в одне з комунальних підприємств міста Харкова. На жаль, дуже серйозні руйнації. Через цей “приліт” розбиті автомобілі нашого комунального підприємства. Але головне, що постраждали дві людини – працівники нашого комунального підприємства, які були в цей час на чергуванні”, – сказав Терехов.

Відео: пресслужба ХМР

Нагадаємо, вночі 9 червня було 11 ударів по Харкову, ще два безпілотники впали без детонації. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.

Крім того, вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки російських обстрілів у Харкові повідомили вранці 9 червня у пресслужбі мерії. Так у Шевченківському районі пошкоджені щонайменше 27 будівель. ".