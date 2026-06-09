Майже 30 будівель пошкоджені в Шевченківському районі, зруйноване КП
Про наслідки російських обстрілів у Харкові повідомили вранці 9 червня у пресслужбі мерії. Так у Шевченківському районі пошкоджені щонайменше 27 будівель.
Загалом у квартирах вибиті 704 вікна, ще 272 – у під’їздах. Крім того, пошкоджені 226 балконних склінь.
Тим часом комунальники вже ліквідують наслідки “прильотів” у двох районах Харкова. Так співробітники КП «Харківжитлобуд» закривають контури будинків.
“Працівники КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, уламки фасадів, габаритне сміття, впорядковують території. Паралельно співробітники КП “Житлокомсервіс” обстежують будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на отримання компенсацій за програмою “єВідновлення“, – зазначили в міськраді.
Міський голова Ігор Терехов зазначив: через “прильоти” суттєво пошкоджене комунальне підприємство.
“Є пошкодження, було пряме влучання в одне з комунальних підприємств міста Харкова. На жаль, дуже серйозні руйнації. Через цей “приліт” розбиті автомобілі нашого комунального підприємства. Але головне, що постраждали дві людини – працівники нашого комунального підприємства, які були в цей час на чергуванні”, – сказав Терехов.
Відео: пресслужба ХМР
Нагадаємо, вночі 9 червня було 11 ударів по Харкову, ще два безпілотники впали без детонації. «Прильоти» зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.
Крім того, вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 09:01;