Почти 30 зданий повреждены в Шевченковском районе, разрушено КП

О последствиях российских обстрелов в Харькове сообщили утром 9 июня в пресс-службе мэрии. Так в Шевченковском районе повреждены, как минимум, 27 зданий.

Всего в квартирах выбиты 704 окна, еще 272 – в подъездах. Кроме того, повреждены 226 балконных остеклений.

Тем временем коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» в двух районах Харькова. Так сотрудники КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры домов.

Фото: ХГС»Работники КП «Дорремстрой» убирают битые стекла, обломки фасадов, габаритный мусор, упорядочивают территории. Параллельно сотрудники КП «Жилкомсервис» обследуют дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на получение компенсаций по программе «єВідновлення», – добавили в горсовете.

Городской голова Игорь Терехов отметил: из-за «прилетов» существенно повреждено коммунальное предприятие.

«Есть повреждения, было прямое попадание в одно из коммунальных предприятий города Харькова. К сожалению, очень серьезное разрушение. Из-за этого «прилета» разбиты автомобили нашего коммунального предприятия. Но главное, что пострадали два человека – работники нашего коммунального предприятия, которые были в это время на дежурстве», – сказал Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

Напомним, ночью 9 июня было 11 ударов по Харькову, еще два беспилотника упали без детонации. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Пострадали 15 человек, среди них – трое детей.

Кроме того, ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву.