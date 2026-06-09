Почти 30 зданий повреждены в Шевченковском районе, разрушено КП
О последствиях российских обстрелов в Харькове сообщили утром 9 июня в пресс-службе мэрии. Так в Шевченковском районе повреждены, как минимум, 27 зданий.
Всего в квартирах выбиты 704 окна, еще 272 – в подъездах. Кроме того, повреждены 226 балконных остеклений.
Тем временем коммунальщики уже ликвидируют последствия «прилетов» в двух районах Харькова. Так сотрудники КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры домов.
Фото: ХГС»Работники КП «Дорремстрой» убирают битые стекла, обломки фасадов, габаритный мусор, упорядочивают территории. Параллельно сотрудники КП «Жилкомсервис» обследуют дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на получение компенсаций по программе «єВідновлення», – добавили в горсовете.
Городской голова Игорь Терехов отметил: из-за «прилетов» существенно повреждено коммунальное предприятие.
«Есть повреждения, было прямое попадание в одно из коммунальных предприятий города Харькова. К сожалению, очень серьезное разрушение. Из-за этого «прилета» разбиты автомобили нашего коммунального предприятия. Но главное, что пострадали два человека – работники нашего коммунального предприятия, которые были в это время на дежурстве», – сказал Терехов.
Видео: пресс-служба ХГС
Напомним, ночью 9 июня было 11 ударов по Харькову, еще два беспилотника упали без детонации. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Пострадали 15 человек, среди них – трое детей.
Кроме того, ночью 9 июня российская армия нанесла серию ракетных ударов по Чугуеву.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 09:01;