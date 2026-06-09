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«Чудом без погибших»: последствия массированной атаки БпЛА в Харькове (фото)

Происшествия 07:15   09.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Чудом без погибших»: последствия массированной атаки БпЛА в Харькове (фото)

Мэр Игорь Терехов подвел итоги массированного обстрела БпЛА в Харькове ночью 9 июня. По его данным, за ночь было 11 ударов, еще два беспилотника упали без детонации. «Прилеты» зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах. Пострадали 15 человек, среди них – трое детей.

По его данным, удары пришлись по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре. Один из БпЛА ударил прямо по многоэтажке.

Обстрел Харькова 9 июня

«Только чудом обошлось без погибших. У дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, выбиты окна в окрестных домах. Еще один беспилотник попал в многоквартирный дом между 8 и 9 этажами. К счастью, он не сдетонировал. Жители были эвакуированы. Повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе, церковь, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна», – отметил Терехов.

Обстрел Харькова 9 июня

Также начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: на местах ударов начались пожары, повреждены 18 авто. Известно о 15 пострадавших, среди них – трое детей, в том числе – годовалый мальчик. Три женщины госпитализированы.

Обстрел Харькова 9 июня

Видео последствий «прилетов» также опубликовали в Харьковской облпрокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов подвел итоги массированного обстрела БпЛА в Харькове ночью 9 июня.".