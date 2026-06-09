“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)

Мер Ігор Терехов підбив підсумки масованого обстрілу БпЛА в Харкові вночі 9 червня. За його даними, за ніч було 11 ударів, ще два безпілотники впали без детонації. “Прильоти” зафіксували в Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.

За його даними, удари прийшлися по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із БпЛА влучив прямо по багатоповерхівці.

“Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках. Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував. Мешканців було евакуйовано. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна”, – зазначив Терехов.

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: на місцях ударів почалися пожежі, пошкоджені 18 авто. Відомо про 15 постраждалих, серед них – троє дітей, зокрема – однорічний хлопчик. Три жінки шпиталізовані.

Відео наслідків “прильотів” також опублікували в Харківській облпрокуратурі.