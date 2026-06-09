Live

“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)

Події 07:15   09.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)

Мер Ігор Терехов підбив підсумки масованого обстрілу БпЛА в Харкові вночі 9 червня. За його даними, за ніч було 11 ударів, ще два безпілотники впали без детонації. “Прильоти” зафіксували в Шевченківському та Холодногірському районах. Постраждали 15 людей, серед них – троє дітей.

За його даними, удари прийшлися по житлових будинках, цивільних підприємствах, магазинах, автомобілях та міській інфраструктурі. Один із БпЛА влучив прямо по багатоповерхівці.

Обстріл Харкова 9 червня

Лише дивом обійшлося без загиблих. Біля будинку згоріли автомобілі, десятки машин пошкоджені, вибиті вікна у навколишніх будинках. Ще один безпілотник влучив у багатоквартирний будинок між 8 та 9 поверхами. На щастя, він не здетонував. Мешканців було евакуйовано. Пошкоджені житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна”, – зазначив Терехов.

Обстріл Харкова 9 червня

Також начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: на місцях ударів почалися пожежі, пошкоджені 18 авто. Відомо про 15 постраждалих, серед них – троє дітей, зокрема – однорічний хлопчик. Три жінки шпиталізовані.

Обстріл Харкова 9 червня

Відео наслідків “прильотів” також опублікували в Харківській облпрокуратурі.

Читайте також: Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де ЗСУ відбивали атаки ворога, повідомили в Генштабі
Де ЗСУ відбивали атаки ворога, повідомили в Генштабі
09.06.2026, 08:13
Новини Харкова — головне 9 червня: 15 постраждалих, удар по дому, атака БпЛА
Новини Харкова — головне 9 червня: 15 постраждалих, удар по дому, атака БпЛА
09.06.2026, 07:31
“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)
“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)
09.06.2026, 07:15
Харків під ударом вночі 9 червня: поранений комунальник, “приліт” по будинку
Харків під ударом вночі 9 червня: поранений комунальник, “приліт” по будинку
09.06.2026, 01:55
Сьогодні 9 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 червня 2026: яке свято та день в історії
09.06.2026, 06:00
Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих
Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих
09.06.2026, 01:42

Новини за темою:

09.06.2026
“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)
08.06.2026
Вночі дісталося і “Новій пошті”: БпЛА влучив по депо з посилками на млн грн
08.06.2026
Двоє чоловіків отримали тяжкі поранення: FPV-дрон ударив по Великому Бурлуку
08.06.2026
По складу “Укрпошти” в Харкові вдарила вночі РФ – що з посилками
08.06.2026
Майже 50 БпЛА та дві авіабомби впали на Харківщині за добу – наслідки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Дивом без загиблих”: наслідки масованої атаки БпЛА в Харкові (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов підбив підсумки масованого обстрілу БпЛА в Харкові вночі 9 червня.".