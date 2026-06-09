Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих

Вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомили перші дані про наслідки.

“Ворог завдав ударів по м. Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули. Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють всі екстрені служби“, – написав Синєгубов.

За інформацією Мінаєвої, була серія ракетних ударів – у тому числі по центральній частині міста.

Зазначимо, одночасно з ракетними ударами по Чугуєву російська армія атакувала БпЛА Харків. Є “прильоти” в Холодногірському та Шевченківському районах. Поранений співробітник комунального підприємства. Атака станом на 01:40 9 червня триває.