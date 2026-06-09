Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих
Вночі 9 червня російська армія завдала серії ракетних ударів по Чугуєву. Начальник ХОВА Олег Синєгубов та міська голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомили перші дані про наслідки.
“Ворог завдав ударів по м. Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули. Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік. У місті спалахнули пожежі. На місці обстрілів працюють всі екстрені служби“, – написав Синєгубов.
За інформацією Мінаєвої, була серія ракетних ударів – у тому числі по центральній частині міста.
Зазначимо, одночасно з ракетними ударами по Чугуєву російська армія атакувала БпЛА Харків. Є “прильоти” в Холодногірському та Шевченківському районах. Поранений співробітник комунального підприємства. Атака станом на 01:40 9 червня триває.
Читайте також: «Шахеди» атакували «Укрпошту» та «Нову пошту» у Харкові — підсумки 8 червня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Галина Минаева, загиблі, новини Харкова, Олег Синегубов, ракетний удар, Чугуїв;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ракетні удари по центру Чугуєва: відомо про трьох загиблих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 01:42;