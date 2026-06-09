За сутки РФ обстреляла 30 населенных пунктов области: Синегубов о последствиях

Утром 9 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что Харьков, а также 30 населенных пунктов области обстреляли за сутки россияне. В результате ударов пострадали 25 людей, трое – погибли.

«В г. Харьков пострадали 16 человек, среди них подверглись острой реакции на стресс девочки 11 и 16 лет и годовалый мальчик; в г. Чугуев погибли мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс женщины 71 и 65 лет и 70-летний мужчина; в пос. Великий Бурлук пострадали мужчины 40 и 39 лет; в г. Богодухов пострадал 69-летний мужчина; в с. Вишневое Старосалтовской громады получила ранения 49-летняя женщина; в с. Черкасские Тишки Циркуновской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Хотомля Старосалтовской громады получил ранения 30-летний мужчина», – пишет Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

пять ракет «Х-59»;

семь КАБов;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

шесть БпЛА типа «Молния»;

15 fpv-дронов;

19 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждения из-за обстрелов зафиксированы в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.