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На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували

Події 10:14   13.06.2026
Вікторія Яковенко
На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували

Сьогодні, 13 червня, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача в Харківському районі, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху він отримав поранення. Чоловіка шпиталізували, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають жителів регіону бути максимально уважними. Кажуть: деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються вкрай небезпечними через високу мінну загрозу.

Нагадаємо, 12 червня на вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік. У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулубу, а також верхніх та нижніх кінцівок. Його шпиталізували.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 10:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 13 червня, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача в Харківському районі, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибуховий пристрій.".