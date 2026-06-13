На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували

Сьогодні, 13 червня, на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача в Харківському районі, 38-річний чоловік, рухаючись на велосипеді, наїхав на вибуховий пристрій.

Внаслідок вибуху він отримав поранення. Чоловіка шпиталізували, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликають жителів регіону бути максимально уважними. Кажуть: деокуповані та прифронтові території Харківщини залишаються вкрай небезпечними через високу мінну загрозу.

Нагадаємо, 12 червня на вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік. У ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що поблизу селища Золочів під час проведення сільськогосподарських робіт у полі постраждав 55-річний механізатор. Чоловік отримав поранення обличчя, тулубу, а також верхніх та нижніх кінцівок. Його шпиталізували.