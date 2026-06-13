На трассе в Харьковском районе подорвался велосипедист: его госпитализировали

Сегодня, 13 июня, на трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья в Харьковском районе, 38-летний мужчина, двигаясь на велосипеде, наехал на взрывное устройство.

В результате взрыва он получил ранения. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели в который раз призывают жителей региона быть максимально внимательными. Говорят: деоккупированные и прифронтовые территории Харьковщины остаются крайне опасными из-за высокой минной угрозы.

Напомним, 12 июня на взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что вблизи поселка Золочев во время проведения сельскохозяйственных работ в поле пострадал 55-летний механизатор. Человек получил ранение лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали.