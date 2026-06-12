Тракторист подорвался во время работы в поле на Харьковщине

Сегодня, 12 мая, на взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что вблизи поселка Золочев во время проведения сельскохозяйственных работ в поле пострадал 55-летний механизатор. Человек получил ранение лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали.

Спасатели призывают жителей региона быть максимально осторожными. Говорят: деоккупированные территории и зоны возле линии фронта остаются крайне опасными — враг оставил после себя множество скрытых ловушек.

Напомним, двое мотоциклистов и велосипедист подорвались на взрывчатке в Харьковской области 9 июня. Мотоцикл наехал на неизвестный предмет вблизи села Лютовка. Начальник ПВА Виктор Коваленко отметил: у водителя осколочные ранения, переломы и частичная ампутация стопы; у пассажирки – ранение лица и ноги. Еще один пострадавший – в Ковшаровке. Мужчина, наехав на велосипеде на взрывчатку, получил незначительные ранения, обошлось без госпитализации, информировала ГСЧС.