Live

Тракторист подорвался во время работы в поле на Харьковщине

Общество 16:45   12.06.2026
Виктория Яковенко
Тракторист подорвался во время работы в поле на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 12 мая, на взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что вблизи поселка Золочев во время проведения сельскохозяйственных работ в поле пострадал 55-летний механизатор. Человек получил ранение лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали.

Спасатели призывают жителей региона быть максимально осторожными. Говорят: деоккупированные территории и зоны возле линии фронта остаются крайне опасными — враг оставил после себя множество скрытых ловушек.

Напомним, двое мотоциклистов и велосипедист подорвались на взрывчатке в Харьковской области 9 июня. Мотоцикл наехал на неизвестный предмет вблизи села Лютовка. Начальник ПВА Виктор Коваленко отметил: у водителя осколочные ранения, переломы и частичная ампутация стопы; у пассажирки – ранение лица и ноги. Еще один пострадавший – в Ковшаровке. Мужчина, наехав на велосипеде на взрывчатку, получил незначительные ранения, обошлось без госпитализации, информировала ГСЧС.

Читайте также: Не игнорировать воздушные тревоги сегодня призывают ВС ВСУ: причина

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
12.06.2026, 14:51
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)
12.06.2026, 15:23
Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию
Удар по «Укрпочте» в Харькове: известны убытки, как получить компенсацию
12.06.2026, 12:10
Новости Харькова — главное 12 июня: тяжелая неделя, 200-бальник из Безлюдовки
Новости Харькова — главное 12 июня: тяжелая неделя, 200-бальник из Безлюдовки
12.06.2026, 17:15
В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В субботу в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
12.06.2026, 13:51
В Харькове появится мусульманское кладбище
В Харькове появится мусульманское кладбище
12.06.2026, 17:05

Новости по теме:

12.06.2026
Пожар в центре Харькова: что загорелось, сообщили в ГСЧС (фото, видео)
09.06.2026
Три человека подорвались на Харьковщине: подробности
08.06.2026
Пожар охватил гаражный кооператив в Харькове — комментарий ГСЧС (фото)
08.06.2026
За неделю на Харьковщине взрывотехники уничтожили больше 400 боеприпасов
08.06.2026
За сутки на Харьковщине было 24 пожара — о последствиях сообщили в ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Тракторист подорвался во время работы в поле на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 12 мая, на взрывном устройстве подорвался 55-летний мужчина.".