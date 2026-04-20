Мінус дев’ять «молний» на Харківщині: як збивали ворожі БпЛА (відео)

Групу ворожих БпЛА типу «Молния» збили на Південно-Слобожанському напрямку підрозділи РУБпАК «Стрікс». У ДПСУ показали відео знищення цих дронів.

БпЛА під час бойової роботи виявили оператори підрозділу. Захисники кажуть: ці дрони ворог застосовує для атак на позиції Сил оборони України та терору мирного населення на Харківщині.

«У результаті злагоджених дій у повітрі знищено дев’ять безпілотників противника. Кожна така уражена ціль – це зірваний ворожий удар, збережені життя військових і цивільних, та ще один крок до послаблення ворожого тиску на даному напрямку», – зазначили у ДПСУ.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, вночі 20 квітня росіяни випустили по регіону більше десяти БпЛА, попередньо, «Герань-2», інформували в Харківській обласній прокуратурі. Напередодні ввечері армія РФ атакувала село Білий Колодязь на Чугуївщині. Там поранення дістав чоловік 53 років. А о 23:30 розпочався масований обстріл безпілотниками села Берестовенька Берестинського району. Пошкоджені приміщення агрофірми, приватні житлові будинки. Дві жінки віком 39 та 78 років зазнали гострої реакції на стрес. Вже о 00:30 окупанти атакували селище Великий Бурлук двома безпілотниками. Постраждали троє людей – 55-річний чоловік, а також жінки 80 та 88 років.