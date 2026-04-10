Хотів втекти за кордон через крижаний Дністер: піймали харків’янина – ДПСУ

Суспільство 14:45   10.04.2026
Вікторія Яковенко
Прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили спробу втечі за кордон. Зазначається, що порушником виявився 36-річний харків’янин.

“До своєї подорожі чоловік готувався з особливою ретельністю, проте з хибним розрахунком. Аби не натрапити на правоохоронців, він проклав маршрут до прикордоння в об’їзд блокпостів, а всі цінні речі та документи заздалегідь спакував у рюкзак”, – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Однак, кажуть прикордонники, опинившись на березі річки, “плавець” без жодних плавзасобів та вагань занурився в крижану воду Дністра.

“Він свідомо наражав себе на смертельну небезпеку, оскільки низька температура води у поєднанні з сильної течією робить такі «запливи» критично небезпечними для життя. Втім прикордонний наряд своєчасно відреагував на підозрілу активність на воді. Для перехоплення правопорушника військовослужбовці вийшли на катері та затримали його безпосередньо під час запливу”, – зазначили у ДПСУ.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності.

  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 14:45;

