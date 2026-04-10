Хотел сбежать за границу через ледяной Днестр: поймали харьковчанина – ГПСУ

Пограничники Могилев-Подольского отряда пресекли попытку побега за границу. Отмечается, что нарушителем оказался 36-летний харьковчанин.

«К своему путешествию мужчина готовился с особым усердием, однако с ошибочным расчетом. Чтобы не наткнуться на правоохранителей, он проложил маршрут к границе в объезд блокпостов, а все ценные вещи и документы заранее упаковал в рюкзак», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Однако, говорят пограничники, оказавшись на берегу реки, «плавец» без плавсредств и колебаний погрузился в ледяную воду Днестра.

«Он сознательно подвергал себя смертельной опасности, поскольку низкая температура воды в сочетании с сильным течением делает такие «заплывы» крайне опасными для жизни. Впрочем, пограничный наряд своевременно отреагировал на подозрительную активность на воде. Для перехвата правонарушителя военнослужащие вышли на катере и задержали его непосредственно во время заплыва», — отметили в ГПСУ.

Мужчину привлекли к админответственности.