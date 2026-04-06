Эпический взрыв на Белгородщине: что уничтожили пограничники (видео)
Дрон пограничной бригады «Гарт» подорвал склад противотанковых мин противника на Белгородщине.
«Разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады «Гарт» продолжают выявлять и уничтожать вражеские цели на Южно-Слобожанском направлении. На днях «птичка» дронщиков-пограничников, во время миссии на вражеской территории, наткнулась в лесополосе на склад противотанковых мин противника. Взрыв и зарево были очень эффектными», — отметили в ГПСУ.
Пограничники заявили, что взрыв был эпическим.
В ГПСУ подчеркнули, что бойцы пограничной бригады продолжают уничтожать врага и не допускают его прорыва на севере Харьковской области.
Видео: ГПСУ
Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Так, по информации осинтеров, украинские защитники продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате СОУ зачистили часть территории на пограничные.
• Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 13:31;