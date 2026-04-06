Live

Эпический взрыв на Белгородщине: что уничтожили пограничники (видео)

Фронт 13:31   06.04.2026
Виктория Яковенко
Дрон пограничной бригады «Гарт» подорвал склад противотанковых мин противника на Белгородщине.

«Разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады «Гарт» продолжают выявлять и уничтожать вражеские цели на Южно-Слобожанском направлении. На днях «птичка» дронщиков-пограничников, во время миссии на вражеской территории, наткнулась в лесополосе на склад противотанковых мин противника. Взрыв и зарево были очень эффектными», — отметили в ГПСУ.

Пограничники заявили, что взрыв был эпическим.

В ГПСУ подчеркнули, что бойцы пограничной бригады продолжают уничтожать врага и не допускают его прорыва на севере Харьковской области.

Видео: ГПСУ

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что у ВСУ есть успехи в Харьковской области. Так, по информации осинтеров, украинские защитники продвинулись на Великобурлукском направлении в районе Амбарного. В результате СОУ зачистили часть территории на пограничные.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Эпический взрыв на Белгородщине: что уничтожили пограничники (видео)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 13:31;

