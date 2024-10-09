Эвакуация на Белгородщине: защитники Харькова намекнули на «курский сценарий»

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Еспресо» 9 октября предположил, зачем нужна эвакуация в населенных пунктах РФ у границы с Харьковщиной.

«Так или иначе, противник пытается максимально милитаризовать эту зону. Они делают выводы из того, что у них произошло на Курщине, и понимают, что так или иначе Силы обороны при накоплении определенных сил и средств могут обеспечить дополнительную безопасность линии государственной границы с Украиной путем образования буферной зоны, в том числе и на территории Российской Федерации. Такую возможность противник рассматривает для себя. Поэтому ряд населенных пунктов они делают максимально милитаризованными, строят укрепрайоны для того, чтобы этого не допустить», — сказал Федоренко.

Видео: Еспресо

Напомним, вчера, 8 октября, губернатор Белгородской области РФ Гладков заявил, что будут отселять жителей еще двух сел, находящихся у границы с Харьковщиной. Процедура коснется Петровки и Соловьевки.