Эвакуация на Белгородщине: защитники Харькова намекнули на «курский сценарий»
Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Еспресо» 9 октября предположил, зачем нужна эвакуация в населенных пунктах РФ у границы с Харьковщиной.
«Так или иначе, противник пытается максимально милитаризовать эту зону. Они делают выводы из того, что у них произошло на Курщине, и понимают, что так или иначе Силы обороны при накоплении определенных сил и средств могут обеспечить дополнительную безопасность линии государственной границы с Украиной путем образования буферной зоны, в том числе и на территории Российской Федерации. Такую возможность противник рассматривает для себя. Поэтому ряд населенных пунктов они делают максимально милитаризованными, строят укрепрайоны для того, чтобы этого не допустить», — сказал Федоренко.
Видео: Еспресо
Напомним, вчера, 8 октября, губернатор Белгородской области РФ Гладков заявил, что будут отселять жителей еще двух сел, находящихся у границы с Харьковщиной. Процедура коснется Петровки и Соловьевки.
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- Категории: Мир, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, Белгородщина, война, Гладков, новости Харькова, федоренко, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире «Еспресо» 9 октября предположил, зачем нужна эвакуация в населенных пунктах РФ у границы с Харьковщиной".