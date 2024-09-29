Почти 50 000 на Харьковском направлении собрали ВС РФ: Машовец о планах врага

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец считает, что ГВ «Север» ВС РФ в ближайшее время будет решать две задачи: в Курской и Харьковской областях. Он оценил, что у врага в приоритете.

«Очевидно, что командование группировки войск (ГВ) «Север» (она же «в миру» — «Ленинградский военный округ»\ЛенВО) противника, на данный момент, находится на завершающем этапе подготовки к активизации своих наступательных действий на Судженском и Волчанском направлениях», — написал Машовец в обзоре 29 сентября.

Он отметил, что у группировки войск РФ две задачи на ближайшее время: вытеснить ВСУ с территории «Курской области» и попытаться завершить создание «буферной зоны» в Харьковской области «в виде продвижения на Великобурлукском (в направлении Волчанск — Белый Колодец), Двуречанском (со стороны Валуйки) и Липцевском (в сторону Русской Лозовой) направлениях». При этом ГВ «Север» будет помогать ГВ «Запад» в районе Купянска и Двуречной.

Машовец оценил силы врага, собравшиеся на Харьковском направлении. По его оценкам, группировка «Белгород» составляет 46-47 тысяч человек. В их распоряжении более 300 танков, около 900 бронемашин, 820-830 артсистем и порядка 140 единиц РСЗО.

«С формальной точки зрения группировка «Белгород» достаточно существенно преобладает над группировкой «Курск». Также очевидно, что сосредоточенных и развернутых противником сил и средств на Харьковском операционном направлении вполне достаточно для проведения более значительных по объему наступательных действий, чем на Курском. Более того, очевидно, что и правый (северный) фланг ГВ «Запад» в виде 1-й ТА, которая действует на Купянском направлении, также может существенно поспособствовать группировке «Белгород» в наступлении по общей дирекции Волчанск — Белый Колодец — Великий Бурлук. — Двуречная. Но, всего этого, пока не происходит. Возникает вполне закономерный вопрос почему?» — отметил военный обозреватель.

Отвечая на этот вопрос, он предположил, что все дело — в приоритетах командования ГВ «Север». По мнению Машовца, сейчас командование противника более обеспокоено состоянием своей Курской группировки. Именно на это направление перегруппировывают силы и средства, группировка растет, а также для нее предназначают резервы, которые только формируют.

«Однако, завершая сегодняшний обзор хочу отметить, что в «решении Курской проблемы» российское военное командование, по всей вероятности, будет определенным образом связано. В первую очередь, именно в вопросе определения поочередности выполнения этих неотложных задач. Что делать сначала — выбивать «киевский режим с Курщины», пробовать снова «прорваться на Великий Бурлук и Липцы», или попробовать это сделать ОДНОВРЕМЕННО? Дело в том, что в этот процесс может, по всей вероятности, вмешаться кремлевское шобло получекистов — полубандитов, причем, именно исходя из внутрироссийских социально-политических или финансово-экономических реалий\рассуждений (которые, конечно, связаны друг с другом), ну и конечно, внешнеполитических. Кремль может потребовать (и очень возможно, будет это делать в действительности) от своих военных, или «ускориться», или «оставить» выполнение тех или иных конкретных задач на тех или иных операционных направлениях. Более того, очевидно, прослеживается прямая взаимосвязь между происходящим в Восточной операционной зоне и тем, что МОЖЕТ происходить на Курском или Харьковском направлениях. Это, в первую очередь, отражается на темпах и объемах формирования РЕЗЕРВОВ противника и, соответственно, на сроках планирования, организации и проведения конкретных операций, на конкретных направлениях. Я уже писал, что на данный момент для кремля (и соответственно, для российских пАлкАводцев) Покровск, Курахово и Оскол (с Купянском) важнее каких-то хуторов на Курщине. Ему хотелось бы, чтобы в этот перечень «важных» направлений и Харьковщина вошла, но это пока у него не получается, хотя и планировалось им весной. Поэтому в выборе между Харьковским и Курским направлениями пока доминирует второе», — считает Машовец.

При этом он отметил, что, выбирая между Покровском и Курском, командование ВС РФ выберет Покровск, так как там у армии оккупантов есть шанс достичь «более-менее значительного результата». Однако это может измениться.

«Конечно, расшифровывать условия, при которых это может произойти, я не буду. И вот тогда и Курское, и Харьковское направления снова станут «повесткой дня», причем в стратегическом смысле», — спрогнозировал военный обозреватель.