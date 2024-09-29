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ISW: ВС РФ находятся в трех километрах от реки Оскол на Харьковщине

Происшествия 07:51   29.09.2024
Оксана Горун
ISW: ВС РФ находятся в трех километрах от реки Оскол на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил об очередном продвижении армии РФ на Купянском направлении — все в той же локации, у Песчаного.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 28 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Глушковки», — проинформировали аналитики ISW.

По их данным, ВС РФ наступали не только в этой локации, но и в сторону Синьковки и Кучеровки — возле Купянска, а также — Степовой Новоселовки.

«Командир украинского батальона, действовавшего на Сватовском направлении, заявил, что российские войска полностью захватили Песчаное (к северо-западу от Сватово) и находятся в двух километрах от реки Оскол. ISW получил лишь подтверждение того, что российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол. Украинский командир заявил, что российские войска изменили тактику и снова используют бронетехнику для проведения атак», — прокомментировали в Институте изучения войны.

Читайте также: Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW

На севере от Харькова также продолжаются атаки — в районе Глубокого. Враг пытается наступать в районах Волчанска и Тихого, но подтвержденных успехов у ВС РФ на этих направлениях нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил об очередном продвижении армии РФ на Купянском направлении — все в той же локации, у Песчаного".