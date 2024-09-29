ISW: ВС РФ находятся в трех километрах от реки Оскол на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил об очередном продвижении армии РФ на Купянском направлении — все в той же локации, у Песчаного.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 28 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Глушковки», — проинформировали аналитики ISW.

По их данным, ВС РФ наступали не только в этой локации, но и в сторону Синьковки и Кучеровки — возле Купянска, а также — Степовой Новоселовки.

«Командир украинского батальона, действовавшего на Сватовском направлении, заявил, что российские войска полностью захватили Песчаное (к северо-западу от Сватово) и находятся в двух километрах от реки Оскол. ISW получил лишь подтверждение того, что российские войска находятся примерно в трех километрах от реки Оскол. Украинский командир заявил, что российские войска изменили тактику и снова используют бронетехнику для проведения атак», — прокомментировали в Институте изучения войны.

На севере от Харькова также продолжаются атаки — в районе Глубокого. Враг пытается наступать в районах Волчанска и Тихого, но подтвержденных успехов у ВС РФ на этих направлениях нет.