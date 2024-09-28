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Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW

Происшествия 07:52   28.09.2024
Оксана Якушко
Россияне хотят создать плацдарм на реке Оскол на Харьковщине – ISW Фото: ISW

Российские войска могут активизировать усилия по завоеванию реки Оскол, хотя наступление на восточном ее берегу, вероятно, будет относительно постепенным. Они создали небольшой тактический выступ вокруг Песчаного в последние недели и сосредоточились на продвижении в направлении Колесниковки и Кругляковки, сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Российские войска продвигались вдоль оврага, проходящего к востоку от Песчаного, и в полях к югу и северу от населенного пункта, но с трудом продвигались в полях к востоку от Колесниковки и Кругляковки. Командование Западной группировки войск, возможно, хотело провести крупное механизированное наступление, чтобы позволить российским войскам быстро продвинуться через эти поля и закрепить позиции в Колесниковке и Кругляковке, а также дать возможность российской пехоте создать более прочный плацдарм в двух населенных пунктах на реке Оскол.

Российские силы, вероятно, сосредоточатся на создании плацдарма непосредственно на реке Оскол, поскольку это позволит им охватить украинские позиции на восточном берегу реки как с севера, так и с юга, создав более узкий украинский выступ между Купянском-Узловым и Глушковкой и более широкий украинский выступ к югу от Кругляковки, поскольку река Оскол выступает в качестве барьера.

Западная группировка войск провела наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная по четырем взаимно поддерживающим направлениям наступления (северо-восток от Купянска, северо-запад от Сватово, юго-запад от Сватово и запад от Кременной). Это помогает россиянам на любом маршруте наступления на восточном берегу реки Оскол охватывать украинские позиции как к северу, так и к югу от любого наступления. Однако желаемый захват РФ Колесниковки и Кругляковки не гарантирует, что российские войска смогут быстрее сократить потенциальный украинский выступ между Купянском-Узловым и Глушковкой или ускорить темпы продвижения к югу от Кругляковки.

Российские войска не показали, что смогут ускорить темпы своего продвижения по линии Купянск-Сватово-Кременна в последние месяцы, и не смогли добиться даже незначительных успехов на других направлениях наступления, в частности, потратив недели на то, чтобы войти в небольшие населенные пункты, такие как Невское и Макеевка (оба к северо-западу от Кременной).

Российское военное командование, однако, показало, что оно, скорее всего, сохранит постепенные успехи вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Западная группировка войск неоднократно замедляла темп наступления вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы позволить своим подразделениям отдохнуть, восстановиться и провести ротацию.

Россияне сохранят постепенное ползучее продвижение вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Цель РФ оттеснить украинские войска с восточного берега реки Оскол является оперативно, поскольку это позволило бы российским войскам создать легко обороняемый фронт вдоль реки и высвободить боевую мощь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска могут активизировать усилия по завоеванию реки Оскол, хотя наступление на восточном ее берегу, вероятно, будет относительно постепенным. Они создали небольшой тактический выступ вокруг Песчаного в последние недели и сосредоточились на продвижении в направлении Колесниковки и Кругляковки, сообщают в Институте изучения войны (ISW). ".