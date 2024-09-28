Росіяни хочуть створити плацдарм на річці Оскіл на Харківщині – ISW
Російські війська можуть активізувати зусилля щодо завоювання річки Оскіл, хоча наступ на східному її березі, ймовірно, буде відносно поступовим. Вони створили невеликий тактичний виступ навколо Піщаного в останні тижні та зосередилися на просуванні у напрямку Колесниківки та Кругляківки, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).
Російські війська просувалися вздовж яру, що проходить на схід від Піщаного, і в полях на південь і північ від населеного пункту, але насилу просувалися в полях на схід від Колесниківки та Кругляківки. Командування Західного угруповання військ, можливо, хотіло провести великий механізований наступ, щоб дозволити російським військам швидко просунутися через ці поля і закріпити позиції в Колесниківці та Кругляківці, а також дати можливість російській піхоті створити міцніший плацдарм у двох населених пунктах на річці Оскіл.
Російські сили, ймовірно, зосередяться на створенні плацдарму безпосередньо на річці Оскіл, оскільки це дозволить їм охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня, створивши вужчий український виступ між Куп’янськ-Вузловим і Глушківкою та ширший український виступ на південь від Кругляківки, оскільки річка Оскіл виступає бар’єром.
Західне угруповання військ провело наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна за чотирма взаємно пов’язаними напрямками наступу (північний схід від Куп’янська, північний захід від Сватового, південний захід від Сватового та захід від Кремінної). Це допомагає росіянам будь-яким маршрутом наступати на східному березі річки Оскіл охоплювати українські позиції як на північ, так і на південь від будь-якого наступу. Проте бажане захоплення РФ Колесниківки та Кругляківки не гарантує, що російські війська зможуть швидше скоротити потенційний український виступ між Куп’янськом-Вузловим та Глушківкою або прискорити темпи просування на південь від Кругляківки.
Російські війська не показали, що зможуть прискорити темпи свого просування лінією Куп’янськ-Сватово-Кременна в останні місяці, і не змогли досягти навіть незначних успіхів на інших напрямках наступу, зокрема, витративши тижні на те, щоб увійти в невеликі населені пункти, такі як Невське та Макіївка (обидва на північний захід від Кремінної).
Російське військове командування, однак, показало, що воно, швидше за все, збереже поступові успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Західне угруповання військ неодноразово уповільнювало темп наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, щоб дозволити своїм підрозділам відпочити, відновитися та провести ротацію.
Росіяни збережуть поступове повзуче просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Мета РФ відтіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл є оперативно ціллю, оскільки це дозволило б російським військам створити фронт, що легко обороняється, вздовж річки і вивільнити бойову міць.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, купянское направление, оскол, река, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 07:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська можуть активізувати зусилля щодо завоювання річки Оскіл, хоча наступ на східному її березі, ймовірно, буде відносно поступовим. Вони створили невеликий тактичний виступ навколо Піщаного в останні тижні та зосередилися на просуванні у напрямку Колесниківки та Кругляківки, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).".