Росіяни хочуть створити плацдарм на річці Оскіл на Харківщині – ISW

Російські війська можуть активізувати зусилля щодо завоювання річки Оскіл, хоча наступ на східному її березі, ймовірно, буде відносно поступовим. Вони створили невеликий тактичний виступ навколо Піщаного в останні тижні та зосередилися на просуванні у напрямку Колесниківки та Кругляківки, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські війська просувалися вздовж яру, що проходить на схід від Піщаного, і в полях на південь і північ від населеного пункту, але насилу просувалися в полях на схід від Колесниківки та Кругляківки. Командування Західного угруповання військ, можливо, хотіло провести великий механізований наступ, щоб дозволити російським військам швидко просунутися через ці поля і закріпити позиції в Колесниківці та Кругляківці, а також дати можливість російській піхоті створити міцніший плацдарм у двох населених пунктах на річці Оскіл.

Російські сили, ймовірно, зосередяться на створенні плацдарму безпосередньо на річці Оскіл, оскільки це дозволить їм охопити українські позиції на східному березі річки як з півночі, так і з півдня, створивши вужчий український виступ між Куп’янськ-Вузловим і Глушківкою та ширший український виступ на південь від Кругляківки, оскільки річка Оскіл виступає бар’єром.

Західне угруповання військ провело наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна за чотирма взаємно пов’язаними напрямками наступу (північний схід від Куп’янська, північний захід від Сватового, південний захід від Сватового та захід від Кремінної). Це допомагає росіянам будь-яким маршрутом наступати на східному березі річки Оскіл охоплювати українські позиції як на північ, так і на південь від будь-якого наступу. Проте бажане захоплення РФ Колесниківки та Кругляківки не гарантує, що російські війська зможуть швидше скоротити потенційний український виступ між Куп’янськом-Вузловим та Глушківкою або прискорити темпи просування на південь від Кругляківки.

Російські війська не показали, що зможуть прискорити темпи свого просування лінією Куп’янськ-Сватово-Кременна в останні місяці, і не змогли досягти навіть незначних успіхів на інших напрямках наступу, зокрема, витративши тижні на те, щоб увійти в невеликі населені пункти, такі як Невське та Макіївка (обидва на північний захід від Кремінної).

Російське військове командування, однак, показало, що воно, швидше за все, збереже поступові успіхи вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Західне угруповання військ неодноразово уповільнювало темп наступу вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, щоб дозволити своїм підрозділам відпочити, відновитися та провести ротацію.

Росіяни збережуть поступове повзуче просування вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна. Мета РФ відтіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл є оперативно ціллю, оскільки це дозволило б російським військам створити фронт, що легко обороняється, вздовж річки і вивільнити бойову міць.