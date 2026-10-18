Поки у РФ заявляють про «захоплення» сіл, ЗСУ контратакують під Харковом — ISW

Російські війська 16 та 17 жовтня продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та у напрямку Великого Бурлука, проте просування не мали. Українські захисники контратакували на північний схід від Харкова.

Як повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), Сили оборони продовжують успішно уражати гелікоптери РФ у Бєлгородській області, застосовуючи для цього FPV-дрони з фіксованим крилом. Опубліковані 14 та 16 жовтня геолоковані кадри фіксують удари по двох російських гелікоптерах Мі-28 поблизу Лозового (близько 8 км від лінії фронту) та Ровеньок (близько 15 км від лінії фронту).

Водночас в ISW звертають увагу, що Міноборони РФ продовжувало повторювати неправдиві заяви начальника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення низки населених пунктів, зокрема Ковалівки та Паламарівки на Харківщині.

“Високопоставлені військові чиновники РФ продовжують значно перебільшувати масштаби просування російських військ на передовій у межах ширших зусиль когнітивної війни, щоб хибно зобразити просування російських військ як таке, що поширюється по всьому полю бою, попри докази протилежного. Високопоставлені російські військові чиновники, ймовірно, також мають спотворену оцінку ситуації на передовій через поширену культуру брехні в російських військових”, – констатували в ISW.

