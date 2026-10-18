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Пока в РФ заявляют о «захвате» сел, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW

Фронт 08:17   18.10.2026
Елена Нагорная
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Пока в РФ заявляют о «захвате» сел, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW

Российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, однако продвижения не имели. Украинские защитники контратаковали к северо-востоку от Харькова.

Как сообщили в американском Институте изучения войны (ISW), Силы обороны продолжают успешно поражать вертолеты РФ в Белгородской области, применяя для этого FPV-дроны с фиксированным крылом. Опубликованные 14 и 16 октября геолоцированные кадры фиксируют удары по двум российским вертолетам Ми-28 вблизи Лозового (около 8 км от линии фронта) и Ровенек (около 15 км от линии фронта).

В то же время в ISW обращают внимание, что Минобороны РФ продолжало повторять ложные заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы захвате ряда населенных пунктов, в частности Ковалевки и Паламаревки на Купянском направлении на Харьковщине.

«Высокопоставленные военные чиновники РФ продолжают значительно преувеличивать масштабы продвижения российских войск на передовой в рамках более широких усилий когнитивной войны, чтобы ложно изобразить продвижение российских войск как распространяющееся по всему полю боя, несмотря на доказательства обратного. Высокопоставленные российские военные чиновники, вероятно, также имеют искаженную оценку ситуации на передовой из-за распространенной культуры лжи в российских войсках», — констатировали в ISW.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 16 и 17 октября продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука, однако продвижения не имели.".