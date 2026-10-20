СОУ просунулися на південний схід від Борової – ISW

Інститут вивчення війни поінформував про успіх СОУ в Харківській області, а також проблеми з логістикою в окупантів на Куп’янщині.

“Нещодавно українські сили просунулися на південний схід від Борової. 19 жовтня український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив про просування українських підрозділів у напрямку Макіївки; крім того, один із російських “військкорів” опублікував карту, на якій зафіксовано просування українських сил на північний захід від Макіївки”, — поінформували аналітики ISW.

Також вони повідомили про проблеми окупантів на Куп’янському напрямку.

“Удари українських безпілотників по російській логістиці на Куп’янському напрямку змушують російських військовослужбовців діставатися лінії бойового зіткнення пішки. 19 жовтня заступник командира одного з українських батальйонів, що діють на Куп’янському напрямку, повідомив, що російським диверсійно-розвідувальним групам доводиться долати від 15 до 20 кілометрів пішки, щоб досягти лінії фронту — це стало наслідком ударів українських БпЛА, що тривають уже кілька місяців, по російській логістиці в даному районі.”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

Просування в окупантів на Харківщині немає.

Нагадаємо, у планах ХОВА — обладнати цього року антидроновими сітками понад тисячу кілометрів доріг області.