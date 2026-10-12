Просування СОУ біля Борової: коментар десантника про події (відео)

Інститут вивчення війни (ISW) заявив про просування Сил оборони України в районі Борової на Харківщині. Офіційно в ЗСУ успіхи підтверджувати не поспішають.

“Будь-які хороші новини ми повідомляємо дуже з запізненням, і всі розуміють чому, тому я не можу це коментувати. А щодо ситуації загалом: ворог намагається постійно тиснути, залучає постійно резерви, намагається просунутися у смузі нашої відповідальності, але вже близько року в нього не виходить, по суті, просувань”, — сказав у етері нацмарафону офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ Віктор Петрович.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив також, що інтенсивність російських атак у районі Борової не зменшилася внаслідок успішної операції “Вівальді” на сусідньому, Лиманському, напрямку.

“Противник більш-менш з однаковою силою штурмує нас близько вже десь, мабуть, року. Це від 10 до 20-30 людей на день, які йдуть по одному – по двоє на різні напрямки та намагаються промацати наші позиції, знайти якийсь міжпозиційний простір, якусь дірку в нашій розвідці, де їх не побачать, для того, щоб ввести туди якісь більші сили. Але наразі їм це не вдається”, — прокоментував Петрович.