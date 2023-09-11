5 дронів і ноутбуки передали українським десантникам під Куп’янськ із Харкова

Техніку воїнам 25-тої окремої повітрянодесантної бригади, які щодня дають відсіч росіянам на Куп’янському напрямку, передали волонтери спільно із заступником начальника ХОВА Євгеном Івановим.

Десантникам передали 5 дронів Mavic 3 і 2 ноутбуки.

«Вже сьогодні техніка відправиться на передову як підтримка у виконанні бойових завдань. Дрони та ноутбуки надважливі для повітряної розвідки, вони рятують життя наших захисників. Продовжуємо надалі допомагати Силам оборони і наближати нашу спільну Перемогу», – зазначив Євген Іванов.