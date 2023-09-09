Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу вдарили з безпілотника по російському командному пункту на Куп’янському напрямку.

“Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для «очей» прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями «Сталевого кордону», відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі”, – пише Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ