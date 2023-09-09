Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу вдарили з безпілотника по російському командному пункту на Куп’янському напрямку.
“Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для «очей» прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями «Сталевого кордону», відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі”, – пише Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 18:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу вдарили з безпілотника по російському командному пункту на Куп’янському напрямку.".