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Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 18:04   09.09.2023
Олена Нагорна
Дрон-камікадзе атакував командний пункт РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу вдарили з безпілотника по російському командному пункту на Куп’янському напрямку.

“Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для «очей» прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями «Сталевого кордону», відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі”, – пише Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2023 в 18:04;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу вдарили з безпілотника по російському командному пункту на Куп’янському напрямку.".