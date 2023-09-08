«Змусили окупантів йти пішки»: на Куп’янському напрямку розбили техніку РФ
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку два ворожі УАЗи.
«Чого тільки не трапляється на фронті. Бійці «Сталевого кордону» примусили окупантів ходити пішки. Прикордонники впевнені – до своєї могили загарбники дотопають і ногами», – зазначила Державна прикордонна служба України.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку два ворожі УАЗи.".