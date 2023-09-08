«Змусили окупантів йти пішки»: на Куп’янському напрямку розбили техніку РФ

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку два ворожі УАЗи.

«Чого тільки не трапляється на фронті. Бійці «Сталевого кордону» примусили окупантів ходити пішки. Прикордонники впевнені – до своєї могили загарбники дотопають і ногами», – зазначила Державна прикордонна служба України.