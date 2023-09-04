“Сюрприз!”: FPV-дрон розбив бліндаж ворога на Харківщині (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою безпілотника знищили в Харківській області російський бліндаж.
“Зі словами «Сюрприз!» FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині”, – повідомляє Державна прикордонна служба України.
Фото: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 12:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу за допомогою безпілотника знищили в Харківській області російський бліндаж.".