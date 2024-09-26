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ГУР показало «полювання» на Харківщині: знищили бліндажі й склади РФ (відео)

Суспільство 16:10   26.09.2024
Вікторія Яковенко
ГУР показало «полювання» на Харківщині: знищили бліндажі й склади РФ (відео) скриншот

Бійці підрозділу «Крила» департаменту ГУР МО України на Харківщині знищили укріплення та склади росіян.

«У результаті вдалого застосування 10 FPV-дронів розвідники знищили: 3 бліндажі; 2 склади БК; 1 обладнану позицію противника», – розповіли у ГУР МО України.

Крім цього, ворог втратив чотирьох окупантів, ще один загарбник отримав поранення.

Відео: ГУР МО України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 16:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Крила» департаменту ГУР МО України на Харківщині знищили укріплення та склади росіян.".