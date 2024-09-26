ГУР показало «полювання» на Харківщині: знищили бліндажі й склади РФ (відео)
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Бійці підрозділу «Крила» департаменту ГУР МО України на Харківщині знищили укріплення та склади росіян.
«У результаті вдалого застосування 10 FPV-дронів розвідники знищили: 3 бліндажі; 2 склади БК; 1 обладнану позицію противника», – розповіли у ГУР МО України.
Крім цього, ворог втратив чотирьох окупантів, ще один загарбник отримав поранення.
Відео: ГУР МО України
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блиндаж, ворог, ГУР, знищили, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 16:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Крила» департаменту ГУР МО України на Харківщині знищили укріплення та склади росіян.".