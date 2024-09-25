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Зачистка Агрегатного заводу у Вовчанську: DeepState показав ексклюзивні кадри

Суспільство 19:41   25.09.2024
Олена Нагорна
Зачистка Агрегатного заводу у Вовчанську: DeepState показав ексклюзивні кадри Скриншот

Ексклюзивні кадри роботи підрозділу «Фахівці» 82-ї ОДШБр у районі Агрегатного заводу у місті Вовчанськ Харківської області, який напередодні зачистили від окупантів, показав проєкт DeepState.

Захисники допомагали в операції із зачистки спецпідрозділам Головного управління розвідки Міноборони.

«Фахівці» скинули на окупантів поблизу заводу понад десять протитанкових мін TM62, які ускладнили ворогові подальшу оборону. Також бійці доставили українським спецпідрозділам їжу, боєкомплект та воду.

«Загалом за період співпраці було скинуто понад 120 посилок сумарною вагою близько 700 кг. Після зачистки 30 будівель Агрегатного заводу передали ЗСУ», – розповіли у DeepState.

Нагадаємо, 24 вересня спецпідрозділи ГУР МОУ повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, знищивши десятки бійців елітних підрозділів ворога. Ще близько двадцяти окупантів взяли в полон, розповів офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР із позивним «Вікінг». Територію заводу передали під контроль ЗСУ.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 19:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ексклюзивні кадри роботи підрозділу «Фахівці» 82-ї ОДШБр у районі Агрегатного заводу у місті Вовчанськ Харківської області, який напередодні зачистили від окупантів, показав проєкт DeepState".