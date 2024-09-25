Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: в полон взято близько 20 окупантів

Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним «Вікінг» в етері нацмарафону розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

«На планування самої операції було виділено достатньо часу. Уже в ході планування було зрозуміло, що завдання можна виконати. Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання», – зазначив розвідник.

Він також повідомив скількох окупантів вдалося взяти в полон під час виконання операції.

«До двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу», – додав «Вікінг».