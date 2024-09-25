Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: в полон взято близько 20 окупантів
Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним «Вікінг» в етері нацмарафону розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.
«На планування самої операції було виділено достатньо часу. Уже в ході планування було зрозуміло, що завдання можна виконати. Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання», – зазначив розвідник.
Він також повідомив скількох окупантів вдалося взяти в полон під час виконання операції.
«До двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу», – додав «Вікінг».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, ГУР МО, плен, рккупант, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним «Вікінг» в етері нацмарафону розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.".