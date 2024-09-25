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Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: в полон взято близько 20 окупантів

Суспільство 15:40   25.09.2024
Вікторія Яковенко
Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: в полон взято близько 20 окупантів Фото: ГУР МО України

Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним «Вікінг» в етері нацмарафону розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.

«На планування самої операції було виділено достатньо часу. Уже в ході планування було зрозуміло, що завдання можна виконати. Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання», – зазначив розвідник.

Він також повідомив скількох окупантів вдалося взяти в полон під час виконання операції.

«До двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу», – додав «Вікінг».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним «Вікінг» в етері нацмарафону розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині.".