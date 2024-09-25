Освобождение агрегатного завода в Волчанске: в плен взяли около 20 оккупантов
Офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным «Викинг» в эфире нацмарафона раскрыл детали операции освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.
«На планирование самой операции было уделено достаточно времени. Уже в ходе планирования было ясно, что задачу можно выполнить. Бой длился чуть больше недели. Были интенсивные обстрелы со стороны противника. Сам противник на заводе оказал немалое сопротивление, но в конце концов мы уже завершили выполнение задания», — отметил разведчик.
Он также сообщил, скольких оккупантов удалось взять в плен во время выполнения операции.
«До двух десятков противника взято в плен, несколько десятков уничтожено. Также четверо оккупантов пытались покинуть завод и были обезврежены уже по периметру завода», — добавил «Викинг».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, ГУР МО, плен, рккупант, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офицер спецподразделения Тимура ГУР МО Украины с позывным «Викинг» в эфире нацмарафона раскрыл детали операции освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.".