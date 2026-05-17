Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»
МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 мая.
Украинские дроны прилетели по Москве и столичному региону РФ
Российские пропагандисты сообщили о сотнях якобы сбитых БпЛА. В то же время в Telegram-каналах массово распространилось видео «прилетов» и горящей нефтеперекачивающей станции в Подмосковье. Служба безопасности Украины вскоре проинформировала о том, какие цели поразили.
В Московской это:
- завод «Ангстрем», который снабжает полупроводниками для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
- Московский НПЗ;
- нефтеперекачивающая станция «Солнечногорская»;
- нефтеперекачивающая станция »Володарское».
Также под ударом были российские системы ПВО и другие важные объекты во временно оккупированном Крыму.
«В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Защитник «Азовстали» из Харьковской области вернулся домой после четырех лет плена
Во время обмена в пятницу, 15 мая, освободили зищитника Украины из Змиевской громады Михаила Гарагатого. Он защищал «Азовсталь» в Мариуполе и находился в российских застенках с 2022 года. Когда Михаил попал в плен, ему было 25 лет. Сейчас 29. Он проходит реабилитацию.
Россияне КАБами убили двух жительниц Боровской громады
«В селе Подлиман Боровской поселковой территориальной громады в результате атаки КАБами, к большому сожалению, два человека погибли. Зафиксированы повреждения частных домов», — проинформировала Изюмская РВА утром 17 мая.
Позже руководство Боровской громады сообщило имена погибших. Это 55-летняя Людмила Москаленок и 66-летняя Надежда Дудукало.
«Тела погибших были обнаружены местными жителями во дворе. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных жилых домов», — отметили в громаде.
Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Борова, БПЛА, дрони, дроны, загиблі, кабы, москва, освободили, плен, погибшие, прилеты;
«Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»»
Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 21:20;