Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»

Мир 21:20   17.05.2026
Оксана Горун
МГ «Объектив» напоминает главные новости  17 мая.

Украинские дроны прилетели по Москве и столичному региону РФ

Российские пропагандисты сообщили о сотнях якобы сбитых БпЛА. В то же время в Telegram-каналах массово распространилось видео «прилетов» и горящей нефтеперекачивающей станции в Подмосковье. Служба безопасности Украины вскоре проинформировала о том, какие цели поразили.

В Московской это:

  •  завод «Ангстрем», который снабжает полупроводниками для военно-промышленного комплекса РФ и находится под санкциями США;
  •  Московский НПЗ;
  •  нефтеперекачивающая станция «Солнечногорская»;
  • нефтеперекачивающая станция ​​»Володарское».

Также под ударом были российские системы ПВО и другие важные объекты во временно оккупированном Крыму.

«В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Защитник «Азовстали» из Харьковской области вернулся домой после четырех лет плена

Во время обмена в пятницу, 15 мая, освободили зищитника Украины из Змиевской громады Михаила Гарагатого. Он защищал «Азовсталь» в Мариуполе и находился в российских застенках с 2022 года. Когда Михаил попал в плен, ему было 25 лет. Сейчас 29. Он проходит реабилитацию.

Россияне КАБами убили двух жительниц Боровской громады

«В селе Подлиман Боровской поселковой территориальной громады в результате атаки КАБами, к большому сожалению, два человека погибли. Зафиксированы повреждения частных домов», — проинформировала Изюмская РВА утром 17 мая.

Позже руководство Боровской громады сообщило имена погибших. Это 55-летняя Людмила Москаленок и 66-летняя Надежда Дудукало.

«Тела погибших были обнаружены местными жителями во дворе. Также зафиксированы разрушения и повреждения частных жилых домов», — отметили в громаде.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Автор: Оксана Горун
