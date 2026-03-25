Что происходит на Боровском и Лиманском направлениях: анализ Машовца

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует, что ситуация на Боровском и Лиманском направлениях достаточно сложная, но далеко не безнадежная.

По данным эксперта, во время летних и осенне-зимних наступательных действий на протяжении 2025-2026 годов на этих направлениях российские войска смогли:

— прорваться к Осколу в районе Кругляковки (т.е. фактически сумели разрезать существовавший ранее единственный крупный оперативный плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола и вдоль северного берега Северского Донца, от Купянска до Белогоровки)

— добраться до близких подступов к Боровой с северо-востока (выйти на рубеж Боровская Андреевка — Першотравневое)

— ликвидировать плацдарм ВСУ на реке Черный Жеребец (территория Серебрянского лесничества и севернее его) создать собственный и прорваться из него на ближние подступы к Лиману с северо-востока

— продвинуться вдоль северного берега Северского Донца, захватить Торское, Заречное, начать бои за Ямполь и достичь юго-восточных окраин Лимана, а также дороги Лиман-Закотное.

«На данный момент Сватовская группа российских войск пытается расширить свой прорыв до Оскола, ведя активные штурмовые действия в направлении Лозовая — Боровая (очевидно, имея задачу достичь района Новоплатоновка — Шейковка — Нижнее Соленое — Подлиман, что предполагает взятие самой Боровой). В свою очередь, командование 20-й ЗВА в своей полосе вынуждено одновременно решать две задачи: пытается прорваться с рубежа Катериновка-Грековка в направлении Грековки — Изюмское и далее на северо-запад, обходя высоты в районе Новоегоровки с юга и содействуя наступлению на Боровую. А также пытается «изолировать» Лиманский район обороны ВСУ с северо-запада активными наступательными действиями», — констатирует Машовец.

Российская 25-я ЗВА, в свою очередь, продолжает аналитик, «таранит» в лоб с востока весь Лиманский район обороны ВСУ, одновременно пытаясь охватить его с юго-востока, действуя вдоль Северского Донца.

Машовец добавил, что на протяжении примерно с 17 по 19 марта противник предпринял несколько акцентированных, но не очень удачных попыток на обоих направлениях прорвать оборону ВСУ в тактической зоне силами своих передовых штурмовых подразделений на следующих направлениях:

из района Боровская Андреевка в направлении Новоплатоновки и Боровой

из района Первомайского в направлении Шейковки

из района Грековки в направлении Дружелюбовки

из района Среднего в направлении Александровки

из района Шандриголово — Дерилово в направлении Дробышево

из района Колодцы в направлении Ставки.

Машовец считает, что совершенно очевидно, что в ближайшем будущем командование российского ГВ «Запад» попытается перейти к «решающей фазе» боев за Лиманский плацдарм ВСУ на Северском Донце, что будет фактически означать штурм и взятие самого Лимана.

«Тот факт, что одновременно Сватовская группа войск противника, специально выделенная из состава ГВ «Запад», стала более активной в направлении на Боровую, вряд ли изменит в этом смысле общую ситуацию. Распределение сил и средств противника, развернутых в операционной зоне ГВ «Запад», в этом отношении очень красноречиво и однозначно это подтверждает. Сейчас как 1-я ТА, так и 20-я ОА ГВ «Запад» действуют на достаточно растянутых по фронту участках, причем одновременно в направлении Купянска, в сторону Боровой и Лимана. И только на последнем направлении — развернута отдельная, специально выделенная для этого армия — 25-я ОА, причем сосредоточенная и развернутая в полном составе. Очевидно, что командование российского ГВ «Запад» не может сильно затягивать со штурмом Лимана. Ведь перед началом «большого наступления» на Славянск и Краматорск оно, очевидно, должно обеспечить северо-восточный фланг оперативного охвата этой агломерации, что предполагает ликвидацию всего Лиманского плацдарма ВСУ. Ибо в противном случае, наступление ГВ «Юг», силами 3-й ОА на Славянск, в лоб, с востока, будет весьма и весьма осложнено. Более того, если российские войска так и не смогут ликвидировать Лиманский плацдарм ВСУ, то и положение их 20-й ОА, итак, уже «растянутой сверх всякой меры», весьма осложнится. Этой российской армии уже сейчас приходится действовать на расходящихся направлениях, когда она вынуждена разворачивать свои фланги в противоположные стороны – и на Боровую (с юго-востока), и на Лиман (с севера и северо-запада). Причём, делать это одновременно. Насколько я понимаю, это самое наступление на Славянск и Краматорск явно не за горами, вероятно, должно последовать приблизительно в конце весны – начале лета, а ГВ «Запад» до сих пор, по сути, ещё даже не закончила полностью «подготовительные мероприятия» к штурму Лимана и его окрестностей», — отметил эксперт.