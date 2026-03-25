Що відбувається на Борівському й Лиманському напрямках: аналіз Машовця

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатує, що ситуація на Борівському та Лиманському напрямках наразі достатньо складна, але далеко не безнадійна.

За даними експерта, під час літніх та осінньо-зимових наступальних дій впродовж 2025-2026 років на цих напрямках російські війська спромоглися:

– прорватися до Осколу в районі Кругляківки (тобто фактично зуміли розсікти раніше єдиний великий оперативний плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу та вздовж північного берега Сіверського Донця, від Куп’янська до Білогоровки)

– дістатися ближніх підступів до Борової з північного сходу (вийти на рубіж Борівська Андріївка – Першотравневе)

– ліквідувати плацдарм ЗСУ на річці Чорний Жеребець (територія Серебрянського лісництва і північніше його) створити власний і прорватися з нього на ближні підступи до Лиману з північного сходу

– просунутись вздовж північного берега Сіверського Донця, захопити Торське, Зарічне, розпочати бої за Ямпіль і досягти південно-східних околиць Лиману, а також дороги Лиман-Закітне.

“Станом на даний момент Сватівська група російських військ намагається розширити свій прорив до Осколу, проводячи активні штурмові дії у напрямку Лозова — Борова (очевидно, маючи завдання досягти району Новоплатонівка — Шийківка — Нижне Солоне — Підлиман, що передбачає взяття самої Борової). У свою чергу, командування 20-ї ЗВА у своїй смузі змушене одночасно вирішувати два завдання: намагається прорватися з рубежу Катеринівка-Греківка у напрямку Греківки — Ізюмське і далі на північний захід, обходячи висоти в районі Новоєгорівка з півдня та сприяючи наступу на Борову. А також намагається “ізолювати” Лиманський район оборони ЗСУ з північного заходу активними наступальними діями”, – констатує Машовець.

Російська 25-та ЗВА, в свою чергу, продовжує аналітик, «таранить» в лоб зі сходу увесь Лиманський район оборони ЗСУ, одночасно намагаючись охопити його з південного сходу, діючи вздовж Сіверського Донця.

Машовець додав, що впродовж приблизно з 17 по 19 березня противник здійснив кілька акцентованих, але не дуже вдалих, спроб на обох напрямках прорвати оборону ЗСУ в тактичній зоні силами своїх передових штурмових підрозділів, у таких напрямках:

з району Борівська Андріївка у напрямку Новоплатонівки та Борової

з району Першотравневого у напрямку Шийківки

з району Греківки в напрямку Дружилюбівки

з району Середного у напрямку Олександровки

з району Шандриголове — Дерілове в напрямку Дробишеве

з району Колодязі в напрямку Ставки.

Машовець вважає, що цілком очевидно, що в найближчому майбутньому командування російського УВ «Запад» спробує перейти до «вирішальної фази» боїв за Лиманський плацдарм ЗСУ на Сіверському Донці, що фактично означатиме штурм і взяття самого Лиману.

“Той факт, що одночасно Сватівська група військ противника, спеціально виокремлена зі складу УВ “Запад”, стала більш активною у напрямку на Борову, навряд чи змінить, в цьому сенсі, загальну ситуацію. Розподіл сил і засобів противника, розгорнутих у операційній зоні УВ “Запад”, у цьому відношенні є дуже красномовним і однозначно це підтверджує. Наразі як 1-ша ТА, так і 20-та ЗВА УВ «Запад» діють на досить розтягнутих по фронту смугах, причому одночасно у напрямку Куп’янська, у бік Борової та Лиману. І лише на останньому напрямку — розгорнута окрема, спеціально виділена для цього армія — 25-та ЗВА, причому зосереджена і розгорнута у повному складі. Очевидно, що командування російського УВ «Запад» не може сильно затягувати у часі із штурмом Лиману. Адже перед початком «великого наступу» на Слов’янськ і Краматорськ, воно, очевидно, має забезпечити північно-східний фланг оперативного охоплення цієї агломерації, що передбачає ліквідацію всього Лиманського плацдарму ЗСУ. Інакше наступ УВ «Юг» військами (силами) 3-ї ЗВА на Слов’янськ, лоб у лоб, тобто, зі сходу, буде дуже й дуже складним для них. Щобільше, якщо російські війська не зможуть ліквідувати Лиманський плацдарм ЗСУ у якісь більш-менш прийнятні терміни, то позиція їхньої 20-ї ЗВА, яка вже «розтягнута понад усі критерії» (і настільки, що її довелося, свого часу, «ущільнити» частиною сил 2-ї мсд зі складу 1-ї танкової армії), стане дуже складною. Ця російська армія вже змушена діяти на напрямках, які у оперативно-тактичному сенсі розходяться у різні боки, тобто в умовах, коли вона фактично змушена розвертати свої фланги у протилежні напрямки — як на Борову (з південного сходу), так і на Лиман (з півночі та північного заходу). Причому, робити це одночасно. Наскільки я розумію, цей «великий» російський наступ на Слов’янськ і Краматорськ – явно не за горами, він, ймовірно, має відбутися приблизно наприкінці весни — на початку літа, але російське УВ «Запад», яке має СВОЄЧАСНО забезпечити його з північно-східного напрямку, фактично, ще навіть не завершило в повній мірі усі необхідні «підготовчі заходи» не те, що відносно Слов’янську, а навіть щодо штурму Лиману та його околиць”, – зазначив експерт.