«Не шкодуватимуть ніяких ресурсів»: як діють росіяни в районі Борової (відео)
Росіяни в районі селища Борова на Харківщині не припиняють спроб інфільтруватися у смугу оборони, проте просування не мають, адже їх знищують ще на підходах, розповів в етері нацмарафону Юрій Вашуленко, головний сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.
Він зазначив, що ситуація на напрямку лишається незмінною.
“Ворог не полишає спроб тиснути. Вони пробують знайти слабке місце, де зможуть просунутись. Їхня головна мета – це витіснити наші підрозділи за річку Оскіл, закріпитись на цій ділянці фронту, щоб відкрити для себе можливість подальшого наступу на місто Ізюм”, – констатував Вашуленко.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
За його словами, основна тактика РФ наразі – це спроби інфільтрації у смугу оборони.
“У нас вже є протидія даній тактиці – це ешелонування наших засобів спостереження із засобами ураження. Наразі ця наша тактика показує себе вже добре. Усі їхні групи, які мають наміри інфільтруватися в нашу смугу оборони, знищуються ще на підходах до нашої смуги. Решткам, яким вдається добратися до смуги оборони, до наших хлопців, їх знищують завдяки підготовленим мобільним вогневим групам. Наразі у ворога, наскільки мені відомо, немає просування, ніяких результатів в їхніх спробах. Але ж спроби постійні. У нашому розумінні, вони не будуть жаліти ніяких ресурсів на свої плани й на свої цілі. Тому роботи у хлопців вистачає”, – додав головний сержант.
Читайте також: Російські війська атакували в Куп’янську – ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Не шкодуватимуть ніяких ресурсів»: як діють росіяни в районі Борової (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 20:41;