«Не шкодуватимуть ніяких ресурсів»: як діють росіяни в районі Борової (відео)

Росіяни в районі селища Борова на Харківщині не припиняють спроб інфільтруватися у смугу оборони, проте просування не мають, адже їх знищують ще на підходах, розповів в етері нацмарафону Юрій Вашуленко, головний сержант взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр.

Він зазначив, що ситуація на напрямку лишається незмінною.

“Ворог не полишає спроб тиснути. Вони пробують знайти слабке місце, де зможуть просунутись. Їхня головна мета – це витіснити наші підрозділи за річку Оскіл, закріпитись на цій ділянці фронту, щоб відкрити для себе можливість подальшого наступу на місто Ізюм”, – констатував Вашуленко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

За його словами, основна тактика РФ наразі – це спроби інфільтрації у смугу оборони.

“У нас вже є протидія даній тактиці – це ешелонування наших засобів спостереження із засобами ураження. Наразі ця наша тактика показує себе вже добре. Усі їхні групи, які мають наміри інфільтруватися в нашу смугу оборони, знищуються ще на підходах до нашої смуги. Решткам, яким вдається добратися до смуги оборони, до наших хлопців, їх знищують завдяки підготовленим мобільним вогневим групам. Наразі у ворога, наскільки мені відомо, немає просування, ніяких результатів в їхніх спробах. Але ж спроби постійні. У нашому розумінні, вони не будуть жаліти ніяких ресурсів на свої плани й на свої цілі. Тому роботи у хлопців вистачає”, – додав головний сержант.