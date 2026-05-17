Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний

“Борова – це вже мертве місто“, – заявив днями командир підрозділу “Terra” 3-й ОШБр Микола Волохов. Проте на території прифронтової громади ще мешкає близько тисячі людей.

“Зараз у громаді залишається 1090 людей, із них 750 – на лівому березі. За місяць евакуювалися 75 людей. Масово немає, але потихеньку виїжджають. І сьогодні зранку, після смерті двох жінок (убитих КАБом в селі Підлиман – Ред.), уже двоє людей евакуювалися. Ситуація непроста. Майже всі люди, які залишилися в громаді, вони проживають у приватних будинках. Там давно, ще з кінця літа, немає електро-, газопостачання, тому вони живуть на генераторах, або в тих будинках, де є звичайні пічки”, – розповів Тертишний в етері “Суспільного”.

У Борівській громаді проводили примусову евакуацію сімей із дітьми. Наразі, за інформацією начальника військової адміністрації, дітей тут не залишилося. Найбільше населення, близько 300 людей, мешкає в Пісках-Радьківських – на лівому березі Осколу, на південь від Борової.

“З лівого берега продовжується евакуація. Я хочу зазначити, що нам допомагають як військові, так і волонтери. Як правило, останнім часом військові допомагають вивозити людей на правий берег або до Ізюма, а туди приїжджають волонтери й потім доставляють людей – або вони в Ізюмі залишаються, або в інші місця. Найбільше людей із нашої громади проживає в місті Ізюм – 1700 ВПЛ, далі – це місто Харків – 1300 борівчан. По Харківській області у нас проживає близько 4000 людей. Багато людей далеко не виїжджають зі своїх рідних місць”, – відзначив Тертишний.