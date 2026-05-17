Удар КАБами по Харківщині: загинуло двоє людей (фото)

Про смертельний “приліт” у Борівській громаді повідомила Ізюмська РВА. КАБами ворог бив по селу Підлиман.

” У селі Підлиман Борівської селищної територіальної громади внаслідок атаки КАБ, на превеликий жаль, дві особи загинули. Зафіксовано пошкодження приватних будинків”, – поінформувала РВА вранці 17 травня.

Також протягом доби в районі був “приліт” по селу Левківка. Атакував БпЛА. Горіли склади, які зараз не використовують. Інформації щодо постраждалих там немає.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби в Харківській області постраждали від обстрілів семеро людей. Були численні “прильоти” БпЛА в Харкові, також під ударом були ще 14 населених пунктів.