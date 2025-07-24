Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео)
Аналітики проєкту DeepState повідомили, що в армії РФ є незначний поступ на Харківщині – в районі села Зелений Гай.
Йдеться про Борівський напрямок. Нещодавно в цій місцевості ворог створив “апендикс” – захопив тонку смугу території на півночі від Борівської Андріївки. А тепер – розширює вклинювання.
Про небезпеку, яка виникла на цій ділянці фронту, ще 11 липня попереджав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
“Тут є небезпечний момент. У районі Зеленого Гаю, звісно, вони просунулись. Але оцей апендикс, який знову утворюється, ми дуже добре знаємо, що які ці апендикси можуть мати наслідки. Він дійсно занепокоює. Тому що він може стосуватися прориву на Новоплатонівку, можливо, навіть на Борівську Андріївку… Ми бачимо, що вони знову використали рух вздовж лісосмуги – досить великої, прямої, після чого, як вони мали закріплення, вони використали іншу лісосмугу. Тобто класика жанру, яка вже дуже добре нам знайома”, — пояснював Коваленко.
Відео: Oboz.ua
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, Боровская громада, війна, коваленко, наступ, новини Харкова, продвижение;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState повідомили, що в армії РФ є незначний поступ на Харківщині – в районі села Зелений Гай".