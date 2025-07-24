Live
  • Чт 24.07.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.98

Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео)

Фронт 09:51   24.07.2025
Оксана Горун
Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео) Ілюстрація: мапа DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що в армії РФ є незначний поступ на Харківщині – в районі села Зелений Гай.

Йдеться про Борівський напрямок. Нещодавно в цій місцевості ворог створив “апендикс” – захопив тонку смугу території на півночі від Борівської Андріївки. А тепер – розширює вклинювання.

Про небезпеку, яка виникла на цій ділянці фронту, ще 11 липня попереджав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Тут є небезпечний момент. У районі Зеленого Гаю, звісно, вони просунулись. Але оцей апендикс, який знову утворюється, ми дуже добре знаємо, що які ці апендикси можуть мати наслідки. Він дійсно занепокоює. Тому що він може стосуватися прориву на Новоплатонівку, можливо, навіть на Борівську Андріївку… Ми бачимо, що вони знову використали рух вздовж лісосмуги – досить великої, прямої, після чого, як вони мали закріплення, вони використали іншу лісосмугу. Тобто класика жанру, яка вже дуже добре нам знайома”, — пояснював Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Читайте також: У ворога є резерви на Бєлгородщині: чи несуть загрозу Харкову – дані ВСУ 📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
Зекономили для харків’ян майже місяць – Терехов про диференційовану тривогу
Зекономили для харків’ян майже місяць – Терехов про диференційовану тривогу
24.07.2025, 10:39
Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹
Про потужні «прильоти» по енергооб’єкту на Харківщині повідомив Терехов 📹
24.07.2025, 10:15
Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео)
Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео)
24.07.2025, 09:51
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
Де квитки? Укрзалізниця відповіла на запитання харків’ян та дала поради
24.07.2025, 08:38
Новини Харкова – головне за 24 липня: родина загинула від обстрілу, наші вдома
Новини Харкова – головне за 24 липня: родина загинула від обстрілу, наші вдома
24.07.2025, 09:28
За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
За добу на Харківщині троє загиблих, п’ятеро постраждалих від обстрілів – ХОВА
24.07.2025, 08:56

Новини за темою:

07:04
Про просування РФ на Харківщині повідомив DeepState: мапа
16:08
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині та чого очікувати далі, пояснив DeepState
16:11
DeepState повідомляє про просування РФ на Харківщині: мапа
09:40
DeepState: росіяни захопили частину Голубівки, до Куп’янська – близько 4 км
17:25
DeepState: які можливості відкриває перед військовими РФ захоплення Дворічної

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Окупанти просунулися на Харківщині – DeepState (мапа, відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState повідомили, що в армії РФ є незначний поступ на Харківщині – в районі села Зелений Гай".