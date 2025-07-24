Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео)

Аналитики проекта DeepState сообщили, что у у армии РФ есть незначительное продвижение на Харьковщине — в районе села Зеленый Гай.

Речь идет о Боровском направлении. Недавно в этой местности враг создал «аппендикс» — захватил тонкую полосу территории на севере от Боровской Андреевки. А теперь — расширяет вклинивание.

Об опасности, которая возникла на этом участке фронта, еще 11 июля предупреждал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Здесь есть опасный момент. В районе Зеленого Гая, конечно, они продвинулись. Но этот аппендикс, который снова образуется, мы очень хорошо знаем, какие эти аппендиксы могут иметь последствия. Он действительно беспокоит. Потому что он может касаться прорыва на Новоплатоновку, возможно, даже на Боровскую Андреевку… Мы видим, что они снова использовали движение вдоль лесополосы – достаточно большой, прямой. Закрепившись, они использовали другую лесополосу. То есть классика, классика жанра, которая уже очень хорошо нам знакома», — пояснял Коваленко.

Видео: Oboz.ua