Live
  • Чт 24.07.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.98

Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео)

Фронт 09:51   24.07.2025
Оксана Горун
Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео) Иллюстрация: карта DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили, что у у армии РФ есть незначительное продвижение на Харьковщине — в районе села Зеленый Гай.

Речь идет о Боровском направлении. Недавно в этой местности враг создал «аппендикс» — захватил тонкую полосу территории на севере от Боровской Андреевки. А теперь — расширяет вклинивание.

Об опасности, которая возникла на этом участке фронта, еще 11 июля предупреждал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Здесь есть опасный момент. В районе Зеленого Гая, конечно, они продвинулись. Но этот аппендикс, который снова образуется, мы очень хорошо знаем, какие эти аппендиксы могут иметь последствия. Он действительно беспокоит. Потому что он может касаться прорыва на Новоплатоновку, возможно, даже на Боровскую Андреевку… Мы видим, что они снова использовали движение вдоль лесополосы – достаточно большой, прямой. Закрепившись, они использовали другую лесополосу. То есть классика, классика жанра, которая уже очень хорошо нам знакома», — пояснял Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Читайте также: У врага есть резервы на Белгородщине: несут ли угрозу Харькову — данные ВСУ 📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
О мощных «прилетах» по энергообъекту на Харьковщине сообщил Терехов (видео)
О мощных «прилетах» по энергообъекту на Харьковщине сообщил Терехов (видео)
24.07.2025, 10:15
Сотни жителей Харьковщины получат одноразовую денежную помощь
Сотни жителей Харьковщины получат одноразовую денежную помощь
23.07.2025, 21:11
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла от обстрела, наши дома
Новости Харькова — главное за 24 июля: семья погибла от обстрела, наши дома
24.07.2025, 09:28
Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал
Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал
23.07.2025, 16:41
Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео)
Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео)
24.07.2025, 09:51
Сэкономили для харьковчан почти месяц — Терехов о дифференцированной тревоге
Сэкономили для харьковчан почти месяц — Терехов о дифференцированной тревоге
24.07.2025, 10:39

Новости по теме:

07:04
О продвижении РФ на Харьковщине сообщил DeepState: карта
16:08
Зачем россиянам Меловое на Харьковщине и чего ждать дальше, объяснил DeepState
16:11
DeepState сообщает о продвижении РФ на Харьковщине: карта
09:40
DeepState: россияне захватили часть Голубовки, до Купянска – около 4 км
17:25
DeepState: какие возможности открывает перед военными РФ захват Двуречной

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Оккупанты продвинулись на Харьковщине — DeepState (карта, видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState сообщили, что у армии РФ есть незначительное продвижение на Харьковщине — в районе села Зеленый Гай".