У врага есть резервы на Белгородщине: несут ли угрозу Харькову — данные ВСУ 📹
В день россияне на Южно-Слобожанском (ранее — Харьковском) направлении теряют от 50 до 100 человек убитыми и ранеными, однако резервы у них еще есть, сообщил спикер ОТГ «Харьков» в эфире нацмарафона.
«Враг в Харьковской области ежедневно проводит штурмовые действия, но мы видим, что противник проводит ротацию прежде всего тех подразделений, которые задействованы в активных штурмовых действиях. И одна из причин этого – достаточно высокие потери. На нашем направлении россияне ежедневно теряют от 50 до 100 человек убитыми и ранеными. Это только подтвержденные потери. Но даже такие потери не останавливают врага от продолжения активных штурмовых действий. Если же говорить о резервах на Белгородщине, да, безусловно, у врага есть определенные резервы, но не в том количестве, чтобы прорвать фронт и создать угрозу для Харькова», — заявил Павел Шамшин, спикер ОТГ «Харьков».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он отметил, что россияне крайне ограниченно применяют бронетехнику на фронте. Это связано с дефицитом у них танков и БМП.
«Но все же бронетехника у врага есть. Но мы понимаем, что он ее сейчас бережет и пытается лишний раз ею не рисковать. Поэтому, если говорить о тактике, продолжает полагаться в первую очередь на штурмы малыми пехотными группами», — отметил представитель ОТГ.
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Активно оккупанты используют тактическую авиацию, которая забрасывает передовую КАБами и атакует НАРами. Также у врага много БпЛА.
«Это дроны разных типов, и они их используют достаточно активно. Поэтому, собственно, Силы обороны Украины сейчас очень часто сконцентрированы на уничтожении именно вражеских экипажей БпЛА, потому что мы понимаем, что без поддержки дронов вражеская пехота на поле боя, она фактически беспомощна», — пояснил Шамшин.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: белгородская область, война, наступ, наступление, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", резервы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В день россияне на Южно-Слобожанском (ранее — Харьковском) направлении теряют от 50 до 100 человек убитыми и ранеными, однако резервы у них еще есть".