Россияне практикуют одиночные штурмы на заводе в Волчанске — ОТГ «Харьков» 📹

О ситуации в Волчанске и в районе Двуречной в Харьковской области рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

В Волчанске, по его словам, россияне ежедневно штурмуют небольшими пехотными группами от трех до пяти человек при поддержке дронов. Силы обороны продолжают удерживать участок на северном берегу реки Волчья, на территории агрегатного завода.

«Там враг ежедневно и даже еженощно проводит штурмовые действия. Это тоже небольшие пехотные группы от трех до пяти человек. Иногда может быть даже один штурмовик. Если говорить о боевых действиях ночью, в антитепловизионных пончо они пытаются проникать на территорию агрегатного завода и там закрепляться. Но наша аэроразведка таких штурмовиков обнаруживает и, безусловно, принимаются все необходимые меры для их уничтожения. Хочу подчеркнуть, что уже более года тяжелых боев за Волчанск враг так и не сумел взять город и даже не сумел вытеснить наши подразделения за естественный рубеж реки Волчья, то есть на южный берег», — констатировал Шамшин.

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Сейчас, из-за неспособности взять город в лоб, продолжил спикер, военные РФ пытаются обходить его с флангов.

«От Волчанска действительно почти ничего не осталось. Как город, пригодный для жизни, Волчанск прекратил свое существование. Там сплошные руины. Если говорить о том, почему россияне продолжают применять авиацию, артиллерию по этому городу, то фактически они по-другому воевать и не умеют. Там, где они не могут пройти, они абсолютно все уничтожают. Например, один день, второй пробовали где-то пройти, наткнулись на сопротивление СОУ, понесли потери. Можете не сомневаться, что на следующий день туда полетит все что угодно. И управляемые авиабомбы, и ракеты, и артиллерия разных калибров. Вот такой стиль», — отметил Шамшин.

Он признал, что украинским защитникам очень трудно удерживать позиции в Волчанске.

«Потому что никому не приходится так тяжело, как пехоте. Прежде всего стараемся использовать подвальные помещения, делаем определенные укрытия, руины. Постоянно нужно перемещаться, проводить эффективную маскировку, потому что на современном поле боя, когда вражеская аэроразведка работает достаточно активно, очень важна именно маскировка», — добавил спикер.

В районе Двуречной ситуация остается напряженной, отметил Шамшин. Противник продолжает перебрасывать пехоту на западный берег реки Оскол с целью создать угрозу для штурма или окружения Купянска.

«Там боевые действия также продолжаются фактически ежедневно, прежде всего в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Фиголевка, Красное Первое и Западное. Но хочу подчеркнуть, что россияне хоть и постоянно пытаются навести переправы через Оскол с целью улучшить и наладить свою логистику на западный берег, сделать этого не удается. Сейчас переправ, по которым враг мог перебрасывать бронетехнику на западный берег Оскола, у него нет», — утверждает Шамшин.