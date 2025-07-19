Охотники на FPV появились на Харьковщине, изменения в «Шахедах» — обзор фронта

«Тысячу порезов» наносят Силам обороны в приграничные Харьковщины. Гражданские открыли сезон охоты на FPV. Новое поведение «Шахедов». Угроза онлайн-образованию или улучшению: какой приказ отменяет первый вице-премьер. Главные события войны в Харьковской области за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Количество штурмов в сутки на Харьковщине несколько снизилось, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. В основном «успокоилось» Купянское направление. В сутки их было меньше десятка, а к концу недели дошло до трех-четырех. В то же время на севере Харьковщины интенсивность боевых действий оставалась высокой, а их география достаточно насыщенной. Враг испытывает приграничье. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил также о бесполезной попытке россиян прорваться в направлении села Бологовка между Меловым и Строевкой. Команда DeepState трижды корректировала карту фронта в Харьковской области: 13 июля сообщили о расширении российского плацдарма на правом берегу Оскола в районе Красного Первого. 15 – о продвижении врага в сторону Амбарного. А 17 – вблизи села Гатище. По данным обозревателя «Информационного сопротивления» Александра Коваленко, пока врагу удалось закрепиться только в лесополосах. Их ближайшая цель – прорваться в руины маслоэкстракционного и хлебного заводов. В окрестностях идут бои.

Тактика «тысячи порезов» и буферная зона

«Россияне, к сожалению, имеют численное преимущество. Сейчас их тактика состоит в том, чтобы максимально растянуть нашу оборону, поэтому мы и видим сводку Генштаба, что они пытаются атаковать в разных местах. Они пытаются растягивать нашу оборону в поисках слабых мест. И если, как они думают, им удается находить такое место, они там будут накапливать пехоту и, как они думают, будут развивать успех», — сообщил пресс-секретарь ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

Тактика «тысячи порезов», используемая российской армией на Харьковщине, не является чем-то новым для оккупантов в принципе. Но такой интенсивности боевых действий одновременно на разных участках вдоль госграницы давно не наблюдалось. Военные аналитики рассматривают несколько вариантов планов неприятеля. От наступления на Великий Бурлук или правобережный Купянск через границу до возвращения идеи печально известной «буферной зоны».

«Если смотрим в общем на ситуацию, которая складывается именно на Харьковщине, кажется, что они начинают формировать то, о чем говорил там Путин – какую-то там буферную зону. Буферную зону, чтобы сформировать по всей границе с Украиной, ресурса им не хватит. Но такие точечные удары по приграничным населенным пунктам, которые находятся почти на границе, имеют целью отвлечение внимания. Российские пропагандисты заявляют о том, что в Дегтярное вошли россияне и якобы его оккупировали. Там может находиться диверсионно-разведывательная группа. По населённым пунктам, которые находятся у границы, почти на границе: Шабельное, Песчаное, Дегтярное будут попытки захождения. И вроде бы мы возвращаем Харьковскую область под свой контроль. Ну, давайте сразу проголосуем, чтобы внести ее в Конституцию как часть Российской Федерации. Вместе с Сумской областью, а еще и Днепропетровщину. То есть, этот шизофренизм головного мозга, которого у россиян в большинстве случаев нет, он отсутствует, но он будет только прогрессировать. Но при этом нужно понимать, что каких-либо глобальных, масштабных действий они не могут сейчас реализовать», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

На Харьковщине появились охотники на FPV

Приграничные и прифронтовые территории Харьковщины страдают не только от атак российских ДРГ и обстрелов. Все чаще на гражданских и любой транспорт охотятся FPV-дроны. Одна из распространенных тактик – так называемые «спящие» дроны. Залетая в украинское приграничье, FPV садятся на постройки, которые операторам удается найти у дорог. А дальше – ждут движения транспорта. Увидев автомобиль, дрон поднимают в небо и атакуют. Это позволяет экономить заряд батареи и исподтишка бить по автомобилям с гражданскими и военными. Однако в Харьковской области местные постепенно учатся противодействовать этой тактике. Подробности рассказал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Он сообщил: в селе Цуповка появились охотники на FPV. Это гражданские, которые до полномасштабного вторжения охотились за дичью, а сейчас «переквалифицировались». Задоренко опубликовал видео одной из таких охот, где точным выстрелом российский дрон «сняли» с крыши местного магазина.

Изменения в «поведении» БпЛА

Очередные изменения в «поведении» российских ударных БпЛА зафиксировали в небе над Харьковщиной. На этой неделе жители Харькова, которые следят за мониторинговыми каналами, отмечали – «Шахеды» часто пролетали по городу, не нанося ударов. Или нанося их далеко не на первом заходе. Эти наблюдения подтвердили в ХОВА.

«Фиксируем то, что они несколько изменяют «Шахеды». Постоянно комбинируют, чтобы запускать муляжи для того, чтобы отвлекать Силы обороны. К примеру, фиксируем, что они (БпЛА – ред.) проходят город Харьков, затем они резко возвращаются для поражения гражданских объектов», — рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

Тревога через онлайн-образование в Харькове

К воздушным тревогам в Харькове на днях добавилась еще и информационная. Родительское сообщество и учителей всколыхнуло заявление первого вице-премьера Украины Михаила Федорова. Тот перед назначением на должность дал обещание отменить приказ Министерства образования Украины №1112 о дистанционном образовании. Это решение Федоров сопровождал комментарием: «будем искать путь, как… выводить детей в офлайн». В начале это восприняли, как намерение отменить дистанционное обучение вообще. Однако через время министр опомнился и успокоил: дистанционка останется. Приказ Минобразования отменят, потому что против отдельных его положений выступали громады и депутаты. Причин протестов было несколько. Во-первых, МОН настаивало на переводе уже с 1 сентября детей-переселенцев, которые находятся на тыловых территориях Украины, в школы по месту нахождения. То есть харьковчане, которые временно выехали, должны забирать детей с дистанционки в родных школах и отдавать в новые учебные заведения. Во-вторых – и это была главная причина недовольства – приказ требовал иметь минимум 20 учеников в дистанционном классе. Недостаточно наполненные классы пришлось бы сокращать, а следом – увольнять учителей и ликвидировать школы. Селам и небольшим громадам это угрожало полным уничтожением учебных заведений. Харькову – потерей как учащихся, так и педагогов. Поэтому отмена приказа действительно хорошая новость, объяснил мэр Игорь Терехов. Он заверил: онлайн-обучение в Харькове будет.